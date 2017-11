Limitan la edad para la cobertura de tratamientos de fertilización in vitro

El Ministerio de Salud de la Nación avanza en la clarificación de la ley 26.862, que reglamenta la cobertura de la reproducción médicamente asistida. Ya se evaluó, y se oficializará próximamente, el máximo de edad para cubrir tratamientos de fertilización in vitro. Está en redacción la resolución que establece que cuando se trate de tratamientos con óvulos propios, la edad máxima será de 43 años; mientras que para los casos en que se utilicen óvulos donados, se extiende hasta 50 años.

El procedimiento de fertilización in vitro comprende una técnica de reproducción asistida, definida como de “alta complejidad”, en la que se busca formar un embrión en laboratorio, con el óvulo y el espermatozoide, para luego implantarlo en el útero de la madre.

“Un 15% de las parejas tiene problemas para quedar embarazada en forma natural”, dice el doctor Gustavo Botti, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer). Aclara que debe pasar un año de intentar concebir sin éxito para poder dar un diagnóstico de infertilidad. El Registro Argentino de Fertilización Asistida (Rafa) lleva cuenta, desde 2004 hasta 2014, de 62.961 ciclos iniciados de procedimientos de fertilización in vitro, con una tasa de embarazos logrados de 24,03%.

A partir de la ley 26.862, sancionada en julio de 2013, el Estado argentino garantizó “el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida” para toda persona mayor de edad. Sin embargo, desde el mismo Ministerio de Salud aceptan que la ley es imprecisa y da lugar a distintas interpretaciones, que generan un sinfín de conflictos entre quienes necesitan realizarse los tratamientos y las obras sociales o empresas de medicina prepaga. El ministerio comenzó este año un proceso de revisión de los vacíos legales generados con la ley.

“Es importante discutir y clarificar varios temas dentro de la reglamentación de reproducción medicamente asistida, estamos trabajando mucho en eso”, dice Nicolás Neuspiller, coordinador general del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida. Y agrega: “Actualmente está en redacción la resolución que fija la edad máxima para cubrir el tratamiento; será de 43 años más 365 días, para tratamientos con óvulos propios, y de 50 años, más 365 días para tratamientos con óvulos donados”.

El doctor Gustavo Botti coincide con estos máximos de edades, ya que eran los mismos que venían utilizando en la organización. “El máximo de 43 años, para tratamientos con óvulos propios es por un tema de calidad ovositaria, y en el caso de ovodonación, es para proteger la salud femenina”, aclara.