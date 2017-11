Secuestran motocicletas

La Policía de la Ciudad y la Secretaría de Tránsito porteña secuestraron 695 motos que presentaban impedimentos para transitar en operativos conjuntos realizados desde el mes de septiembre.

Para los procedimientos establecieron controles de motocicletas en puntos fijos y dinámicos de la Capital Federal.

Entre los rodados confiscados, las infracciones que más se repitieron son carencia de casco, conducción por menores y no poseer escapes reglamentarios.

También se encontraron motociclistas que circulaban con patentes adulteradas o ilegibles o sin las chapas colocadas. Otros fueron penalizados por no utilizar el chaleco, por incumplimiento con el seguro, problemas con la licencia de conducir, faltante de espejos, no poseer cédula verde o que la misma estuviera vencida al momento del control, y transitar sin casco.

Las motos en infracción fueron derivadas a las playas de la Policía de la Ciudad con la finalidad de ser devueltas a sus propietarios una vez regularizadas las infracciones, o compactadas en el caso que así lo requiera.

En la mayoría de los casos las motos no fueron retiradas de los depósitos judiciales por sus dueños y serán compactadas en las próximas semanas.

Todos los rodados que van al proceso de compactación lo hacen en el marco del programa PRO.COM, que depende de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.