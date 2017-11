El desgarrador relato de la madre de Brenda

La estudiante de Medicina y periodista deportiva, Brenda Bigiatti (27), que fue arrojada desde el tren Belgrano Norte cuando intentaron robarle su teléfono móvil, continúa internada en "estado crítico" y con respirador artificial a raíz de las graves heridas y politraumatismos que sufrió.

Con un relato desgarrador, su madre, Elizabeth Buitrón, detalló el estado de la chica que permanece internada en terapia intensiva en el Hospital "El Cruce", de Florencio Varela.

Sin poder contener el llanto, la mujer pidió a las autoridades y a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal que intervenga en el caso: "Brenda se encuentra en estado crítico, está grave, continúa con respirador. Tiene su cabecita abierta para que su cerebro pueda expandirse, ya que tuvo un derrame cerebral y una fractura de cráneo", indicó la mujer.

Según su testimonio, la periodista deportiva cuenta con fracturas múltiples en las costillas, en la columna, y una fractura expuesta de tobillo, además de hemorragia en el tórax. Las lesiones se produjeron cuando la joven perdió la estabilidad luego de que intentaran arrancarle el celular de la mano. Cayó al vacío, mientras el tren estaba en movimiento.

Buitrón contó que su hija acababa de cumplir 27 años en septiembre, y estaba a pocas materias de recibirse de médica. En ese momento, la joven estaba realizando unas prácticas en Pablo Nogués.

"Mi otra hija está viajando ahora a Capital. Tengo miedo de que le pase algo, que le pase lo mismo. Sus compañeritas de estudio que están cursando cirugía todavía tienen meses por delante. No podemos seguir con miedo, basta ya", exclamó.

"Pido difundir y rezar. Rezar para que el milagro se produzca, que Brenda recupere su estado, que pueda ser médica -continuó- . Ella tiene proyectos de vida. Si todos nos unimos en un rezo por Brenda, se va conseguir. Que se haga Justicia, que atrapen al culpable para que no haya otra Brenda y no haya otra Madre del dolor, para que no vivamos con miedo".

Buitrón reclamó por seguridad al Gobierno nacional, pero especialmente se dirigió a la gobernadora María Eugenia Vidal, para que se encuentren rápidamente a los culpables del robo sufrido por su hija.

"Quiero hacer valer mis derechos. Se lo pido de rodillas a la gobernadora, ella es madre también y me va a saber entender. Si tengo que ir arrodillada yo voy, le entrego mi corazón, mi todo, pido Justicia por mi hija", finalizó.

El hecho se produjo cuando Bigiatti viajaba en una formación del tren Belgrano Norte en dirección a Retiro. Fuentes oficiales indicaron que la joven fue sorprendida por delincuentes, que para robarle el celular la empujaron del tren provocando traumatismo del parietal derecho.

En el caso intervino la comisaría tercera de Don Torcuato y el fiscal de ese distrito, Cosme Iribarren, quien caratuló el hecho como "robo y lesiones".

La jurisdicción sobre el delito depende de la Policía Federal, ya que es la fuerza asignada para resguardar la seguridad en el servicio ferroviario, que es controlado por el Estado nacional.

Según Buitrón, las filmaciones sobre lo que ocurrió en el andén están bajo el poder del fiscal Iribarren. La familia reclama testigos para dar con la identidad de quienes participaron del delito.