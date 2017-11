Incendiaron dos autos frente a lo de Zaffaroni

Dos autos fueron incendiados frente a la casa del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. Fuentes policiales corroboraron que el hecho ocurrió en la avenida Boyacá al 932 y que si bien no hubo víctimas, Bomberos de la Ciudad determinaron que se trató de un hecho “intencional”.

En el lugar fue siniestrado un auto marca Peugeot 207 color gris, que en su parte delantera tenía fuego, lo que afectó la parte trasera (por el calor) de otro vehículo que se hallaba delante, un Ford Ka negro.

Los bomberos lograron controlar el fuego y se determinó que los vehículos pertenecían a vecinos del lugar.

“El rodado incendiado, se hallaba estacionado frente a la casa del Juez Eugenio Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien se hizo presente en la Comisaría en su carácter de vecino”, detallaron las fuentes.

Interviene en el caso la Fiscalía de Instrucción Nro. 9, a cargo de Cecilia Kelly.

Tras conocer lo ocurrido, Zaffaroni consideró que “no fue un accidente” y agregó: “No sé quién lo hizo, pero acá tengo una cámara (de seguridad), supongo que la policía la revisará a ver si registró algo”, agregó el ex ministro del máximo tribunal.

En diálogo con radio Splendid, Zaffaroni además dijo que no suelen suceder esas cosas en esa zona, ya que “es un barrio tranquilo, no tenemos problemas. Es una cosa muy rara. Fue el auto de un vecino. No me explico qué pasó”.

Desde la fiscalía a cargo de la investigación dispusieron medidas para detallar el incidente, entre las cuales se encuentra el secuestro del Peugeot En tanto que las llamas fueron extinguidas por personal del Cuartel de Flores de los Bomberos de la Ciudad, quienes determinaron que se trató de un hecho “intencional”.

Por otra parte, los efectivos los bomberos tomaron muestras periciales del vehículo incendiado y se confirmó que la policía registra las cámaras de seguridad que tiene en su casa el letrado.

"Este es un barrio tranquilo. Flores Norte es uno de los barrios con menores tasas de homicidios en la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo el juez emérito en la entrevista con Jorge García en Radio Splendid.

Las dudas en torno al móvil del ataque incendiario motivaron hipótesis de tipo político, ante la posibilidad de que el hecho haya sido dirigido al ex magistrado, férreo opositor a las medidas judiciales del actual gobierno nacional.

De hecho, en los últimos días Zaffaroni quedó en el ojo de una tormenta mediática desatada por los montos de las jubilaciones que perciben los ex jueces de la Corte Suprema, con altas cifras.