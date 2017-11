Arrestaron a Rímolo y fue trasladada a una clínica

La Corte Suprema dejó firme la sentencia de nueve años de prisión que tiene en su contra Giselle Rímolo, la ex de Silvio Soldán, que ayer por la tarde fue retirada por agentes de la Policía que llegaron a su casa de Don Torcuato para detenerla. Tras cuatro horas de demora, la falsa médica fue sacada de su domicilio en una camilla y trasladada a una clínica donde será internada.

La mujer fue trasladada a una clínica psiquiátrica donde se esperará su recuperación antes de ser llevada a la Unidad Judicial 28 para cumplir allí la condena.

Fuentes judiciales confirmaron que se están tomando medidas “para que Rímolo termine de cumplir la condena de nueve años de prisión (le restarían siete años y medio tras computar el período que estuvo privada de la libertad)”.

Si bien sus abogados solicitaron que se le brinde el beneficio de la prisión domiciliaria debido a sus problemas psiquiátricos, los jueces se lo negaron.

La decisión llegó luego de que Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti desestimaran por “inadmisible” un último recurso de queja presentado por la defensa de la imputada.

El caso Rímolo se destapó en el año 2002 a raíz de una cámara oculta difundida por el ciclo Telenoche Investiga en la que se podía ver a la ex pareja del conductor Silvio Soldán atendiendo en su consultorio particular.

El ciclo había iniciado la investigación periodística debido a la denuncia de los familiares de Lilian Díaz, de 41 años, que había fallecido en junio de 2001 tras ingerir pastillas y gotas recetadas por Rímolo.

El caso tomó especial repercusión debido a que en un primer momento la Justicia no sólo ordenó la detención de la imputada sino también la de Soldán, aunque luego se demostró que éste desconocía el manejo de la organización de su pareja y fue sobreseido.

A lo largo de la década que demoró la puesta en marcha del juicio, que Rímolo pasó en libertad gracias al pago de una fianza, los fiscales se encontraron con una inusitada cantidad de demoras, en su mayoría aludidas a problemas de salud de la imputada.

Vale señalar, se intenta que Rímolo cumpla la condena de siete años por los delitos de estafa y ejercicio ilegal de la medicina.

Por su parte, el hermano de Giselle, Fabián, fue condenado a cuatro años de prisión en la misma causa, pero se entregó a la Justicia el martes y quedó preso.