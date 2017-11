Estelares lleva sus canciones sin fecha de vencimiento por Latinoamérica

Con más de 20 años de trayectoria, el grupo musical Estelares emprendió un nuevo viaje y se encuentra recorriendo Latinoamérica en el marco de la gira de presentación de su séptimo disco de estudio llamado “Las Antenas”, en donde además hicieron sonar temas de trabajos anteriores.

La banda, integrada por Manuel Moretti, Víctor Bertamoni, Pablo Silvera, Eduardo Minervino y Guillermo Harrington, ya pasó por los escenarios mexicanos y ahora se encuentra en Chile donde ayer a la noche cerraron la gira estelar en Backstage, Patio Bellavista, Providencia.

El 21 de octubre comenzaba a sonar con fuerza las canciones platenses en el Festival Coordenada de Guadalajara donde compartieron escenario con Los Caligaris en la primera fecha de cuatro.

El jueves 26, la presentación fue en la Ciudad de México mientras que el 27 estuvieron en Monterrey.

La última fecha en tierra azteca fue el 29 de ese mes en la ciudad de Cuernavaca en “El Festival” donde compartieron escenario con No te va gustar, Los Pericos y Los Auténticos Decadentes.

Días más tarde, el viaje rockero los llevó a Chile donde hicieron una presentación en el Teatro Coliseo de Santiago junto a la banda argentina Los Cafres y en dos ocasiones tocaron en Backstage de Providencia con el artista local Nea Agostini.

En una entrevista con Democracia, desde Chile, Víctor Bertamoni explicó que “es la cuarta vez que vamos a la Ciudad de México con Estelares y estamos muy contentos”. Y continuó: “Además esta vez estuvimos en los festivales de Guadalajara y Cuernavaca y luego tocamos en la capital mexicana”.

“Después estuvimos en la Colonia Condesa, una zona que fue perjudicada por el terremoto de septiembre y no se sabía si se iba a hacer. La gente sigue golpeada por todo lo que pasó, pero fuimos con expectativas y se llenó el lugar con más de 250 personas”.

Siguiendo con la conversación, Bertamoni sostuvo que “la gente canta los temas y el público mexicano es muy demostrativo y la idea nuestra es continuar mostrándonos. Esta vez estuvimos en las 400 personas que nos fueron a ver y la demostración es parecido a como sucede en distintas zonas de Argentina donde la gente nos pide fotos, etc”.

Es por todo esto que “nos gusta ir y hacemos el esfuerzo para poder llegar a los países latinoamericanos”, remarcó.

En Chile tocaron con Nea Agostini, “un artista que siempre hacemos intercambio con él, ya que ha estado en el festival Cosquín y en La Plata”, comentó.

“En el show que dimos el viernes en Santiago, abrimos la presentación de Los Cafres en un lugar que está muy bueno y que era un cine antiguamente”, explicó. Y agregó: “Hoy (por ayer) vamos a tocar con Nea Agostini en un pub para 200 personas que se encuentra ubicado en un centro comercial de la noche”.

Para finalizar Bertamoni aclaró que “estamos contentos porque nos mostramos en otros países y esta vez ya no tuvimos que dar tantas explicaciones de quiénes somos a la hora de tocar. Por suerte tenemos un manager que se dedica a esto y ha laburado mucho en el exterior y con sus relaciones ha logrado llevarnos a estos países”.