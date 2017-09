Sus papás la obligaron a abandonar a su perrita y ella dejó una carta tierna y viral

VIRALES

Si sos amante de las mascotas, la historia de la perrita Cristalita y su dueña de apenas siete años te va a conmover hasta las lagrimas. Jazmín es una nena mexicana que tuvo la reacción más tierna ante uno de los momentos más tristes de su vida.

Sus padres la obligaron a regalar a Cristalita, su pequeña cachorrita, porque ya no la podían cuidar y ella decidió dejársela a una vecina. Pero, antes del desapego, se aseguró de que su mascota quede en buenas manos y, para ello, le escribió una carta a su nueva dueña.

"Hola, me llamo Jazmín, ella es Cristalita. Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tú cuidas animales que no tienen casa, y ella ya no va a tener casa porque mis papás no la quieren porque no es original. Como mi mamá y mi papá la iban a tirar, mejor te la dejo para que no pase frío y tenga comida. Yo no pude cuidarla, solo tengo 7 años y no me dan mucho recreo para su comida. Cuídala mucho por favor, te dejo 8 pesos. Dile que la quiero", escribió la niña en una carta tan emocionante como viral.

La historia que dio a conocer esta semana en Facebook Paty Suale y se hizo viral ocurrió en Tijuana, Baja California. "Esto me ha conmovido mucho por que los niños muchas veces son mas conscientes que nosotros los adultos", posteó la mujer.