Polémica: Disney le prohibió a un niño ser “princesa por un día”

Uno de los parques de Europa no dejó participar a un nene de tres años de la actividad. Su madre los denunció y tuvieron que retractarse.

Una madre inglesa llamada Hayley McLean-Glass denunció al parque EuroDisney por no dejar participar a su pequeño hijo de tres años de una actividad que proponía "ser princesa por un día".

“Mi hijo es fanático de Elsa de la película Frozen. Se pone el disfraz de Elsa desde que se despierta hasta que se va a dormir. Ama a todas las princesas de Disney. Le quería hacer este regalo, pero me dijeron que era sólo para nenas”, denunció la mujer. La actividad consistía en que quienes participen pudieran disfrazarse de sus personajes preferidos.

“Sabía que era una actividad que le iba a encantar y se la había prometido para Navidad. Por eso me sorprendí cuando intenté inscribirlo y recibí esta respuesta”, reforzó la mujer, que estaba dispuesta a pagar los 300 euros que cuesta la inscripción.

“Si le hubieran dicho eso a una nena, todo el mundo se hubiera horrorizado. Pero, ¿por qué es tan difícil de entender cuando se trata de un nene?”, se preguntó, y disparó: “Este no es un debate sobre si es gay o no, es un nene. Y lo único que quiere es ser como su personaje preferido”. “Mi hijo es muy chico todavía, no entiende ni tiene idea del nivel de prejuicio que hay en este mundo”, remató.

Frente a la repercusión de su denuncia, las autoridades del parque, que días antes le habían negado el ingreso con un mail, se retractaron de inmediato.