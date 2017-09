Familiares y amigos de Anahí Benítez marcharon en reclamo de justicia

SOCIEDAD

Familiares, amigos y compañeros de Anahí Benítez marcharon desde el colegio Ensam de Banfield, lugar a donde asistía la adolescente, hasta los Tribunales de Lomas de Zamora, para pedir justicia por su muerte.

La marcha comenzó cerca de las 14, cuando se conoció la decisión de las fiscales Verónica Pérez y Fabiola Juanatey de pedir el procesamiento y la prisión preventiva para los dos detenidos por el crimen.

Juan Zitterrckoff, el primo de Anahí, agradeció a la gente que se sumó a la marcha pero dejó a la luz su enojo "porque se sumaron cosas políticas y de otros casos que no tienen nada que ver con mi prima". "Eso me ofusca demasiado porque estoy seguro de que a ella no le habría gustado", sostuvo en el final de la movilización.

El primo de Anahí aseguró que la madre de la adolescente "está destrozada" y que "no tiene ganas de salir en los medios". El núcleo familiar sigue de cerca la causa y el trabajo de la Fiscalía, y esperan resultados rápidos.

Marcos Bazán y Marcelo Villalba son los dos detenidos por el homicidio de Anahí. El caso dio un giro el martes 30 de agosto cuando las pruebas de ADN hechas a partir de los restos de semen hallados en los análisis sobre el cadáver de la víctima vincularon a Villalba directamente con el crimen. Hasta ese momento, el hombre había estado detenido pero acusado de "encubrimiento agravado", luego de que la policía encontrara el teléfono de Anahí en manos de su hijo. Con las pruebas genéticas, Villalba fue acusado por la Fiscalía por la privación ilegal de la libertad, el homicidio agravado (femicidio) y el abuso sexual. De ser hallado culpable, podría recibir una condena a prisión perpetua.

La Justicia busca ahora al cómplice del acusado. La hipótesis de que hubo más de una persona involucrada en el asesinato.

Las fiscales de Lomas de Zamora solicitaron ayer la prisión preventiva para los detenidos Marcos Bazán y Marcelo Villalba, por los delitos de "homicidio calificado criminis causa por alevosía y por violencia de género y privación ilegal de la libertad", mientras que al segundo también se le imputan el "abuso sexual agravado" y el "robo" del celular, informaron fuentes judiciales.