Roban un banco en Morón: se llevan 1 millón de pesos

OCURRIÓ CERCA DE LAS 10.30

Al menos dos delincuentes armados y encapuchados asaltaron ayer a la mañana la sucursal Morón del Banco Nación y robaron unos 100 mil pesos y 50 mil dólares de la tesorería, hasta la cual llegaron tras amenazar a empleados, vigiladores privados y a decenas de clientes que aguardaban para realizar trámites.

El hecho ocurrió cerca de las 10.30 en el Banco Nación ubicado en la calle Rivadavia y 9 de Julio, a una cuadra de la estación ferroviaria de ese partido del oeste del conurbano y pleno centro del municipio, hasta donde llegaron dos hombres armados que se dirigieron al sector de las cajas de atención al público repleto de clientes que hacían cola para efectuar pagos y transacciones.

Allí, amenazaron a los cajeros y luego a un vigilador privado, tras lo cual se dirigieron al sector de tesorería, donde le apuntaron con un arma a uno de los empleados y se apoderaron de una saca con dinero que iba a ser distribuido en las cajas de atención al público.

En pocos minutos, los delincuentes abandonaron el lugar y escaparon a bordo de un automóvil Volskwagen Fox color negro, que los aguardaba en la puerta con otros dos cómplices, uno de ellos al volante y con el auto en marcha listo para fugar.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que los delincuentes actuaron de manera agresiva con los clientes que en ese momento se hallaban en el lugar, aunque explicaron que durante el hecho no hubo heridos.

Testigos del asalto aseguraron que en los alrededores del banco había dos efectivos de la Policía Federal custodiando la entidad, pero que no intervinieron para evitar la fuga de los delincuentes. Se cree que los policías prefirieron no disparar debido a que en el lugar había gran cantidad de gente que podría haber quedado en medio de un tiroteo.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del banco y la fuga fue advertida también por cámaras municipales que captaron los rostros de los dos delincuentes que ingresaron al banco.