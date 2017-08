“No hay elementos para decir que es una desaparición”, afirmó Marcos Peña

SANTIAGO MALDONADO

En el Congreso, donde fue a cumplir con el informe de gestión, el titular de la cartera política del Gobierno afirmó que “el Estado es el primer interesado” en que aparezca el joven del que no se sabe nada desde el 1 de agosto. Polémicas declaraciones del ministro de Educación.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer que el Gobierno es “el primer interesado en que aparezca con vida” Santiago Maldonado, y sostuvo que hasta el momento “no hay elementos concretos de que se trate de una desaparición forzada de personas”. A la vez, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, calificó como “una canallada” la campaña docente para que se trate en las escuelas del país el caso.

“La campaña del gremio docente Ctera es una canallada porque utiliza a los chicos. Los docentes les enseñamos a los alumnos pensamiento crítico, no les decimos qué es lo que tienen que pensar”, dijo Finocchiaro.

En tanto Peña, al exponer su tercer informe ante la Cámara de Diputados, debió afrontar como tema principal y recurrente durante las más de seis horas de sesión, la desaparición de Maldonado, inquietud expresada por todos los bloques opositores, e incluso por el macrista Eduardo Amadeo, que pretendió ligar el tema con la situación en Venezuela.

“El Gobierno de Mauricio Macri es el primer interesado en que aparezca con vida” Santiago Maldonado, “todas las hipótesis están en estudio y no se puede confirmar ni descartar ninguna”, expresó Peña.

Enfatizó, también, que “hay que tener prudencia institucional para que podamos esclarecer este caso y no realizar imputaciones sin fundamento”.

Al respecto, dijo que “no actuaremos encubriendo a nadie, y de la misma manera seremos todo lo duros que tengamos que ser con cualquier persona que se haya apartado de la ley en el uso de la fuerza pública”.

En tanto, afirmó que “no hay elementos concretos de que se trate de una desaparición forzada de persona”.

Además, solicitó a periodistas y políticos por igual: “No hay que buscar enemigos ideológicos ni atacar una fuerza democrática, como es la Gendarmería, sin elementos concretos”, indicó.

Educación

Bajo la consigna ¿Dónde está Santiago Maldonado?, el gremio que agrupa a la mayor parte de los docentes del país, Ctera, elaboró cuadernillos para que los maestros realicen clases alusivas al caso y traten la temática de las desapariciones forzadas.

Finocchiaro aseguró que “desde el punto de vista pedagógico, ningún docente puede ingresar un material a la escuela que no esté aprobado por el Ministerio de Educación. Ese cuadernillo es un panfleto ideológico de un gremio kirchnerista que le pidió a sus afiliados que los distribuyan en las escuelas para operarlo con los alumnos”, aseguró el ministro.

Destacó además que una cosa “es que los docentes comenten la realidad con los alumnos y otra es que los chicos reciban adoctrinamiento político. Eso no es lógico, sano ni normal” y añadió: “Nunca escuché a la Ctera levantar la voz por Julio López”.