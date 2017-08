Una beba de cinco meses fue internada por intoxicación de marihuana

ESTÁ FUERA DE PELIGRO

Una beba de cinco meses fue internada en un hospital de Córdoba intoxicada con marihuana. El parte fue dado por el director del Hospital de Niños de la capital provincial, Luciano Parietti, quien precisó que el hecho se produjo el viernes último, pero que ayer la beba estaba "muy bien". De todas formas, aclaró, como el caso "se judicializó", los médicos esperaban una decisión del juez interviniente "para darle el alta".

El directivo relató que la nena llegó el viernes pasado e ingresó "por guardia acompañada de su tío y su madre", donde se constató que presentaba un "estado de somnolencia".

La madre de la nena tiene 13 años y su padre 16. Ambos ingresaron al hospital acompañados por uno de los tíos de la beba, que también es menor.

Los dos chicos que llevaron a la beba fueron interrogados por los médicos para intentar establecer qué podía haber consumido la niña pero, en primera instancia, no lograron descubrir el motivo que la había afectado.

Posteriormente, se le realizó un análisis de orina y en los resultados salió que era marihuana.

Luego, transcurridas 48 horas, "se vio que no había ninguna otra droga más que la marihuana" en el organismo de la niña, afirmó Parietti. El profesional manifestó que "la niña salió rápido, el viernes a la tarde" del estado de somnolencia y "está en perfectas condiciones".

La niña nunca corrió riesgo de vida y evolucionó bien durante el fin de semana. En los próximos días recibiría el alta y podría volver a su casa.

Los médicos pudieron determinar que la marihuana llegó a la niña "por la leche materna" y destacó que tanto ella como el padre y el tío de la nena "son gente muy joven". También descartó que la beba haya sufrido una situación similar previamente, ya que en ese hospital "no estuvo antes internada" y no han tenido "conocimiento de que hubiese estado internada en otra institución médica".

La beba está cuidada por sus padres y por su abuela, una mujer de 35 años que se presentó en el hospital apenas se enteró de la internación de su nieta.