No es de sangre la mancha encontrada en la camioneta de Gendarmería

DESAPARICIÓN DE SANTIAGO MALDONADO

La investigación por la desaparición de Santiago Maldonado arrojó que las manchas que encontraron en una camioneta de Gendarmería que participó del operativo en Chubut donde fue visto por última vez el joven no corresponde a sangre.

De esta forma, tanto las manchas hemáticas como los pelos hallados en el vehículo no son del hombre desaparecido.

Así se cae la pista que indicaba que en esa camioneta se llevaron a Maldonado. En el vehículo también había una soga, pero que no tendría que ver con la causa.

Con este dato, la Justicia deja de contar con una de las líneas de investigación en las que trabajaba, ya que testigos habían afirmado que el joven había sido llevado por las fuerzas de seguridad en el unimog.

De todas formas, Gendamería está todavía en el ojo de la tormenta.

Tanto la familia como los organismos de derechos humanos apuntan contra la fuerza de seguridad por la desaparición del muchacho, de quien no se sabe nada desde hace 26 días. Incluso, en los últimos días, el sitio oficial de la fuerza de seguridad fue hackeado y en su página de inicio apareció la leyenda: "Aparición con vida de Santiago Maldonado".

Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró convencida de que Maldonado no fue arrestado por Gendarmería.

¿Si Santiago no aparece, usted va renunciar?", le preguntó Mirtha Legrand a la funcionaria, a lo que ella respondió: "Tengo una fuerte convicción de que la Gendarmería no se llevó a Maldonado".

Nueva pista

Santiago Maldonado participó del asalto a un puesto de campo llamado "El Retamo", donde fue herido gravemente por el puestero Evaristo Jones, y luego asistido por fuera del sistema público, para luego ser trasladado con vida a Chile. Esta es la hipótesis más fuerte que manejan por estos momentos los investigadores en torno a la desaparición del joven. "Todavía no podemos saber si está vivo o muerto, aunque Chile está colaborando fuertemente con nosotros", dijo una fuente segura.

Clarín adelantó que dos médicas habrían atendido de urgencia a un herido el 21 de julio en el área de Epuyén y cuando Infobae buscó chequear la información, un funcionario que sigue el caso confirmó esa línea de investigación y agregó que "luego de recibida la atención básica mientras estaba escondido, Maldonado fue trasladado hacia la frontera para cruzar Chile y buscarle un espacio de reposo, aunque todavía en Chile no pudieron encontrar el lugar donde fue llevado, ni tampoco si está vivo o muerto".

El joven fue declarado desaparecido recién el 1º de agosto.