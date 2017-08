La madre que pegó a una maestra dijo que la docente castigaba a su hijo

ESCOBAR

La mujer que agredió verbal y físicamente a una maestra de tercer grado de una escuela primaria de la localidad bonaerense de Garín, partido de Escobar, se mostró ayer arrepentida por lo ocurrido, pero denunció que la docente “le dobló el dedo a su hijo” la semana pasada dentro de la institución, donde se suspendieron las clases.

“Yo sé que estuve mal, me arrepiento y es horrible, pero no es la única verdad; a mi hijo lo retan, lo castigan y afectan su aprendizaje”, afirmó en declaraciones a la prensa Claudia, la mamá agresora, quien visiblemente angustiada y junto con su marido César, relató que “el desborde” se debió a que “la semana pasada la maestra le torció el dedo a mi hijo”.

El incidente se produjo el miércoles en la escuela primaria N° 5 Hipólito Yrigoyen, ubicada en Larroca 1.050, cuando la madre de un alumno de la docente Alejandra Pereyra la increpó a la salida de clases

“El mismo nene le decía que me soltara”, contó la maestra a la prensa, en referencia al hijo de Claudia, y agregó que “nosotros vamos a seguir acompañando y sosteniendo al nene”.

Pereyra relató que los padres fueron citados en varias oportunidades debido a las conductas del alumno, pero “la respuesta de ellos siempre es echarle la culpa a los otros nenes o a las docentes”.

El subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano, calificó de “muy grave” la agresión que sufrió la maestra. “Es un hecho muy grave, porque agredir a un docente es agredir a la educación”, expresó el funcionario.

“Un día salió mi nene de la escuela y me dijo que la maestra le había torcido un dedo y que le dolía, la maestra le decía que se callara y me decía a mí que el nene tenía problemas de aprendizaje, que se portaba mal”, describió, a la vez, Claudia.