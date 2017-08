Revelan que el celular de Santiago Maldonado se activó en Chile durante 22 segundos

En la mañana de este miércoles trascendió una fuerte información: amigo de Santiago Maldonado llamó a su celular y relató que fue atendido en una comunicación que duró 22 segundos sin que nadie que responda del otro lado. Luego reveló que la señal de la comunicación indicó que el teléfono del joven desaparecido desde el 1 de agosto se activó en Chile.

En una entrevista con Revista Cítrica, el amigo del joven contó que llamó a Santiago 24 horas después de su desaparición y que atendieron el teléfono por unos segundos. “Después del allanamiento estábamos al tanto sobre que había un desaparecido. Que se habían llevado a uno. Al día siguiente me mandan una foto, por Whatsapp con la cara del muchacho que se habían llevado, y ahí me di cuenta que era Santiago Maldonado”, explicó.

“En ese mismo momento, a lo primero que atiné fue agarrar mi teléfono y llamar. Fue a las 15:23. Llamé a Santiago y alguien me atendió durante 22 segundos, sin emitir ninguna palabra”, añadió.

“Se escuchaba una habitación vacía, con ecos, pasos. Y lo primero que se me vino a la mente fue el ruido de botas, caminando. En ningún momento me hablaron. Yo lo llamaba a Santiago, a los gritos. La llamada dura 22 segundos, y me cortan. Al minuto siguiente volví a llamar, y ya me daba como que el teléfono estaba apagado“, remarcó.

“Seguí llamando. Al día siguiente también. Y siempre me dio apagado. Esto fue un día después del operativo, pasadas las 24 horas. Y esta fue la prueba que presenté en el juzgado federal de Esquel, ante el juez Guido Otranto. Mostré la llamada, y la captura de pantalla“, concluyó.