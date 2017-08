Cecilia Mendoza, la artista argentina con Síndrome de Asperger que superó el bullying y ahora expone en Europa

La artista plástica Cecilia Mendoza padece el Síndrome de Asperger desde hace cuatro años y por su condición sufrió la discriminación en su vida laboral, se aisló de la sociedad y finalmente se amparó en el arte, donde encontró un modo de "sanar su alma" y ahora sus obras son expuestas por segunda vez en Barcelona, España.



"Con la pintura cambié más de 30 años de rechazo en aceptación total, con el arte pude sanar mi alma y espero hacer lo mismo con los que ven mi obra", dijo a Télam la pintora de 34 años quien está presentando la exposición "Un maestro, una causa, un efecto" del 7 al 31 de agosto en el consulado argentino en Barcelona.



A pesar de ser su segunda presentación en España y tener planes de ir a estudiar el año que viene la licenciatura en Artes Plásticas en París, no fue un camino fácil para Cecilia, ya que sufrió acoso laboral en el banco donde trabajaba por sus problemas de comunicación, lo que le produjo estar ocho meses encerrada en su casa."Sufrí mucho bullying laboral y termine con un estrés muy grande, con agorafobia, mis compañeros me criticaban porque no contaba cosas de mi vida privada en el trabajo, pero la verdad es que a las personas con Asperger nos cuesta mucho socializar", reconoció Cecilia."Los que tenemos diagnosticado el síndrome no entendemos el lenguaje corporal, no podemos ver los gestos, no podemos establecer empatía, nos cuesta el contacto físico, mirar a los ojos, usamos lenguaje pomposo, entonces la gente me veía raro", recordó.