“Todos x los Chicos” entregó 1500 juguetes a niños de bajos recursos

SOLIDARIDAD EN EL DÍA DEL NIÑO

Hace 21 años que, de manera ininterrumpida, para el Día del Niño los representantes de la agrupación solidaria “Todos x los Chicos” entregan juguetes a pequeños de bajos recursos de la ciudad y la región quienes, de otra manera, difícilmente podrían recibir un regalo el tercer domingo de agosto.

El trabajo y el esfuerzo de este grupo fueron creciendo año a año. Allá por 1997 se hizo la primera entrega, que fue de 100 juguetes, y ese esfuerzo fue incrementando los recursos y la solidaridad, tanto que para el festejo de hoy llegaron a repartir unos 1500 regalos en escuelas y centros complementarios carenciados de la ciudad y la región.

Y esto no se detiene: el objetivo es seguir creciendo, dando pasos solo cuando sean seguros, de a poco, pero con la convicción de que todavía se puede hacer más.

El origen

El proceso previo a la creación de la agrupación “Todos x los Chicos” se remonta al año 1996. Por entonces, la contadora Carolina Olivera formaba parte de Rotaract, que es la rama juvenil del Rotary. En representación de la institución, aquel año fue a un jardín en el barrio Villa del Parque a donar juguetes que se habían juntado para el Día del Niño. Para realizar la entrega pidió colaboración a algunos amigos y fue tan movilizante la experiencia, que decidieron “hacer algo” por su cuenta.

Carolina, su colega José González y otros amigos se juntaron e iniciaron un camino que no sabían bien adónde los conduciría.

La idea primigenia y la motivación inicial fue la de colaborar con los chicos más necesitados, promoviendo campañas solidarias para regalarles juguetes en el Día del Niño.

En aquellos primeros días, la manera de recaudar era poniendo plata de sus propios bolsillos y los de sus familiares.

La elección de los chicos como beneficiarios de sus acciones fue tomada en conjunto por los integrantes de la organización, y aunque reconocen que hay otras necesidades tal vez más importantes que un juguete para un chico, sostienen que se aferraron a esta idea por el desafío de poder arrancarles una sonrisa, de compartir un momento feliz con ellos, de que puedan tener el homenaje que se merecen en su día: “Una sonrisa puede transformarse en sueño y un sueño en esperanza”, reza su página web.

El proyecto nació del entusiasmo de cuatro jóvenes y gracias al tesón y la dedicación, el grupo pudo mantener intactas sus ganas durante 21 años.

1400 chicos

La primera entrega de juguetes que hizo el grupo “Todos x los Chicos” fue para el Día del Niño de 1997. En esa campaña inaugural fueron 100 regalos repartidos en la Escuela 26 del Campo La Cruz, y a la Escuela 5.

Año a año, la propuesta siguió creciendo y abarcando más chicos.

Para elegir las instituciones con las que colaboran, cuentan con ayuda de organismos oficiales, ya que no solamente se buscan escuelas que tengan carencias, sino que además la idea es que sean establecimientos que no reciban otro tipo de ayuda, para no superponerse con el trabajo de otros organismos benéficos.

Este año, las instituciones receptoras fueron: la Escuela N°43 (de Puente Lincoln), la Escuela N°4 y su jardín, la Escuela N°35 (en Cerrito Colorado), la Escuela N°5 y el Jardín N°7 (ambos en la zona del campo Camicia), la Escuela N°26 y el Jardín N°908 (los dos del Campo la Cruz), la Escuela N°17 y el Jardín N°921 (ambos en la zona de El Carpincho), la Escuela N°27 (en el camino a la Oriental), los Centros Educativos Complementarios N°801 y 802, el Centro Comunitario Amcipa (en Villa del Parque), la Iglesia Medalla Milagrosa, los Centros Complementarios La Casita y Pibelandia así como el Establecimiento San Jorge (los tres, de Lincoln), y el Centro Solar Feliz (de Rojas).

La modalidad de trabajo incluye el pedido de las listas de alumnos de cada uno de los cursos de las escuelas. Una vez que cuentan con los listados, hacen el armado y la separación en sexos y edades.

El paso siguiente es ir a Buenos Aires y comprar los juguetes a un importador, porque la idea es que el chico reciba algo nuevo, a estrenar. Cuando los envían a Junín, los voluntarios se juntan, acomodan todos los juguetes, le ponen a cada uno el nombre que le corresponde, y los separan por escuela y por curso, para que cada uno vaya a la institución y al grado que corresponde.

Es que para los integrantes de “Todos x los Chicos” es muy importante entregar un regalo personalizado, porque creen en el valor que tiene el hecho de que cada niña o niño sienta que el presente está dirigido a ella o él.

Para la entrega de los juguetes se suele organizar un chocolate con facturas, que son hechas en la panadería de la Unidad Penitenciaria 13.

En todo este proceso, con el crecimiento del grupo, lograron incrementar año a año el número de escuelas, y en la última entrega alrededor de 1500 chicos recibieron un juguete de esta organización.

Permanencia en el tiempo

Los integrantes de “Todos x los Chicos” remarcan que desde el inicio su objetivo fue el de hacer algo que dure en el tiempo. Sostener esta empresa durante estos 21 años fue, entonces, lo más difícil.

“Esta fue nuestra motivación inicial y es la que nos sigue acompañando hoy con la diferencia de que después de haber vivido experiencias como las que nos tocaron vivir, nuestro sentimiento solidario ya no es una inquietud pasajera, sino que se transformó en una gran responsabilidad que nos da infinitas satisfacciones año a año”, explica Carolina.

Si bien los ingresos de la agrupación provienen, principalmente, de aportes de los integrantes, rifas, polladas, campeonatos de truco, bingos, y demás, también reciben colaboraciones de todo tipo.

“Tenemos mucha gente para agradecer, como todos los años”, afirma José González, y agrega: “Además de todos los que integramos el grupo, cuyos nombres están en la página www.todosxloschicos.com.ar hay, muchas otras personas que aportan permanentemente. La UP13 que nos hace ¡250 docenas de facturas! También a la Imprenta Grau, el Rotary Club Villa Belgrano, los chicos de sexto año modalidad Economía colegio Padre Respuela que tienen un permanente compromiso con la solidaridad, LyL González, Refinería Junín, al Diario Democracia que siempre nos da una mano para difundir lo que hacemos y sumar gente, Agriseed SA, Martín Larraburu, Cacho Bergamichino, la familia Caligiuri y Marta Izurieta, Naldo Lombardi que nos da productos para rifar, la Mutual de Venado Tuerto por su aporte mensual, a las maestras y directoras que nos ayudan a organizar y nos atienden muy bien cuando vamos, a Laura Del Fabro que nos asesora sobre las necesidades más urgentes para acudir en estos centros educativos, y a todos los que compran pollos, rifas y ayudan desinteresadamente”.

Pero los jóvenes también realizan otras acciones solidarias, como la asistencia a una escuela en Santiago del Estero (ver recuadro).

La sede para acercar donaciones está en Tucumán 64. Allí reciben ropa, juguetes, libros, colchones y todo lo que pueda ser de utilidad en las escuelas a las que asisten.

Además, quien esté interesado se puede contactar con los referentes del grupo telefónicamente al (0236) 15 441-6600 (José), al 15 457-6568 (Carolina), o al 15 441-6574 (Hugo).

En el perfil de Facebook de la agrupación y en la página web www.todosxloschicos.com.ar muestran todo lo que hacen.