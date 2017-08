Se complica la situación de operarios de la mina Veladero

SAN JUAN

La Cámara en lo Penal y Correccional de San Juan ratificó el procesamiento de 8 de los 9 operarios y jefes implicados en el derrame de agua cianurada ocurrido en septiembre de 2015 en la mina Veladero, que operan la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, y sobreseyó al ex gerente general que estaba en funciones en aquel momento, informó ayer una fuente judicial.

Los empleados de Barrick Gold habían sido procesados por el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, por violar la ley 24.051 de Residuos Peligrosos, un delito cuya condena puede llegar a dos años de cárcel.

La Sala Primera de la Cámara en lo Penal y Correccional confirmó el martes los procesamientos de los ocho ex jefes y operarios de Barrick que firmaron el acta por la cual se dejó abierta una compuerta por donde salió el cianuro y contaminó el río Potrerillos.

En el mismo fallo, el tribunal integrado por Juan Carlos Caballero Vidal, Silvia Peña Sansó de Ruiz y Raúl José Iglesias, dictaron el sobreseimiento por falta de mérito del ex gerente general de la minera al momento del derrame Antonio Adames, quien quedó desvinculado del caso porque se encontraba en Buenos Aires cuando ocurrió el incidente.

La Cámara Penal dejó firmes los procesamientos de Leandro Poblete, Segundo Alvarez, Carlos Cabanillas, Angel Escudero, Osvaldo Brocca, David Sánchez, Ricardo Cortez y Walter Pizarro, los firmantes del acta de apertura de la compuerta que de estar cerrada hubiera impedido la contaminación. Los operarios imputados están acusados de contaminación del suelo y los cursos de agua.