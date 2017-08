Robó un banco, lo escracharon y lo devolvió

SOCIEDAD

Ahora, lo toman como “una travesura de borrachín”, pero al fin y al cabo todo comenzó con el robo de un banco de un comercio. Aunque este particular ladrón no sólo devolvió lo que se había llevado de una sanguchería de la populosa calle Alem de Mar del Plata, sino que le puso un toque de humor. Y quedó filmado por las cámaras de seguridad del comercio.

Todo comenzó a las 5.20 del sábado pasado, cuando las cámaras de seguridad del local Torombolo, ubicado en Alem al 3500 de Mar del Plata, registraron a un joven, de unos 20 años, robando el banco que el comercio tiene en la parte delantera.

Ante esto, en la página de Facebook del local subieron las imágenes de video, una captura de pantalla donde se veía la cara del ladrón en cuestión y un llamado a la solidaridad con mucho humor: “Hoy sábado a las 5:20 am esta persona se llevó uno de nuestros bancos “por equivocación”. Cualquier información que puedan aportar para recuperarlo se agradece. Esperemos que recapacite y lo devuelva. Mientras tanto, un par van a tener que comer sentados en el piso. Gracias por difundir!” (sic).

El posteo fue compartido 770 veces y un joven que lo vio, llamó al local porque reconoció al ladrón. Martín, el encargado del comercio, en diálogo con Clarín contó: “Me llamó, me dio el nombre y lo busqué en Facebook. Ahí me di cuenta de que teníamos un amigo en común y me comuniqué con él para pedirle que le diga que lo devuelva, que estaba todo bien”.

Y así fue que a las 4.20 del domingo, las cámaras de seguridad de la sanguchería filmaron la peculiar devolución del botín. El chico apareció con el banco bajo el brazo, como se lo había llevado la madrugada anterior. Pero esta vez llevaba una careta, la que usa el personaje de la película “V de Venganza” y un papel en la mano que mostró a cámara antes de poner “el botín” donde estaba cuando se lo llevó.

Obviamente, el video de la curiosa devolución también fue subido en el Facebook de Torombolo, con un mensaje: “No todo está perdido, aquí imágenes de la devolución”.