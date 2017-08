Causaron daños en un hospital tras enterarse que murió un familiar

VIOLENTA REACCIÓN

Un grupo de personas destrozó un centro médico, golpeó a un doctor y amenazó a las enfermeras tras enterarse que murió un familiar. Sucedió ayer a la madrugada en el hospital materno-infantil Dr. E. Oller, ubicado entre las calles 844 y 893 de la localidad bonaerense de San Francisco Solano.

Según lo informado en un comunicado, personal de la policía de Quilmes que se encontraba de custodia en el hospital, constató que llegó una ambulancia de bomberos con un hombre de 38 años. Luego lo ingresaron a la sala de shock room, donde lo atendió el médico de guardia.

Horas después, los familiares se enteraron que el hombre -identificado como Gastón Alejandro Gómez- había fallecido por un paro cardiorrespiratorio producto de una taquicardia supra ventricular. Por ese motivo, “se tornaron agresivos y comenzaron a destrozar el shock room del nosocomio, lesionaron al médico de guardia propinándoles golpes de puño y lo amenazaron de muerte”, precisa el informe policial.

“Un familiar del fallecido se levantó el buzo, me mostró un arma y me dijo que si no lo salvaba iba a ser boleta. Algunas mujeres nos dijeron que si no lo derivábamos nos iban a prender fuego”, contó una enfermera. “El paciente ya tenía un cuadro importante. Iba a morir acá, en la ambulancia, o al llegar a otro hospital. No sé cómo entraron los familiares”, agregó una compañera.

Luego, los efectivos policiales solicitaron apoyo a los móviles cercanos. “En ese momento los familiares se dieron a la fuga, no logrando identificar a ninguno de los agresores”, precisa el comunicado de la policía. La fiscalía N° 11 de Quilmes dispuso declaración testimonial a la víctima y procederá a identificar a los agresores.