Marie Kondo, precursora de un fenómeno

La japonesa Marie Kondo fue una precursora en una tendencia que hoy gana cada vez más adeptos: la de buscar en el orden de la casa distintos beneficios para la calidad de vida.

La japonesa que se convirtió en referente dice que el orden de las cosas en nuestro hogar entraña un equilibrio que va más allá de saber dónde buscar y cómo hallar las cosas.

Encontrar algo cuando se busca no es suficiente para determinar que nuestra casa está en orden. Estanterías, cajones o bibliotecas ayudan a conseguir que nada se descoloque, pero es difícil mantener el orden cuando nuestra cabeza está en otra cosa y no sabemos decidir qué es lo que no queremos conservar de lo que tenemos.

“Saber colocar es básico, pero no suficiente. Podemos pasar horas o días recogiendo y no estar satisfechos”, así lo corrobora Marie Kondo, autora de “La magia del orden”, un manual con el que apunta a darnos las herramientas para ordenar, no solo la casa, sino también nuestra vida. Todo va unido, según su experiencia.

“Cuando puse mi casa en orden, descubrí lo que de verdad quería hacer. Es lo que me dicen muchos de mis clientes”, comenta Kondo, experta en organización de espacios.

Según la escritora, uno de los “efectos mágicos de la organización es la confianza en la capacidad para tomar decisiones. Organizar significa tomar cada objeto de la mano, y preguntarte si te inspira alegría y decidir si lo conservas o no. Un proceso que nos reafirma de manera natural en nuestras habilidades”.

“Desecha todo lo que no te inspire alegría. Y recuerda que si no quieres desprenderte de algo puede deberse a dos razones: el apego al pasado o ansiedad por el futuro”, explica la escritora, quien recomienda guardar las cosas que “hablan a tu corazón”.