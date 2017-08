Detuvieron a un tío de la menor embarazada de sólo diez años

ABUSO

Tiene 10 años e ingresó al hospital pediátrico Humberto Notti de Mendoza con un dolor abdominal. Tras la revisión detectaron algo que generó gran sorpresa entre los médicos: cursaba un embarazo de aproximadamente 32 semanas. La madre de la pequeña apenas pudo explicar la situación y dio a entender que la niña había sido víctima de un abuso. Inmediatamente el sanatorio dio aviso a las autoridades e intervino el Ministerio Público.

"La nena se dirigió al hospital junto a su madre por un dolor abdominal y allí se detectó el caso. La menor comentó la situación en el Hospital y no se habían percatado del embarazo antes. La chica es un poco robusta, por eso desconocían este embarazo de 32 semanas", detalló el procurador de la Corte, Alejandro Gullé.

Asimismo, el jefe de los fiscales de la provincia dijo que la niña no estaba consciente antes de ser revisada de que estaba embarazada y aclaró que por el estado avanzado del embarazo, "no se puede poner en discusión su interrupción" porque la nena correría un gran riesgo de salud.

Por el hecho quedó detenido un tío de la menor, a quien se lo acusa de abuso sexual agravado por el vínculo. "Apenas ingresó el caso al Hospital Notti, se dio aviso al Ministerio Público y le brindaron todos los cuidados correspondientes. Ahora deberá determinarse cómo lleva adelante el embarazo porque ante el estado tan avanzado de la situación, no se puede plantear ni poner en discusión la interrupción del mismo", comentó Gullé.

Del embarazo, tampoco su familia estaba al tanto. Tras la declaración de la nena de 10 años, la fiscal Cecilia Bignert ordenó detener al tío, un joven de 23 años. Diego Lavado, abogado de la víctima, aseguró que "lo que sucede con los embarazos de menores de edad es que, legalmente, siempre es producto de una violación, porque la ley entiende que la mujer que es menor de edad no puede dar un consentimiento válido para una relación sexual".

Además sostuvo que "la Corte recomendó que las provincias y a nivel nacional se adoptara un protocolo de cómo actuar ante estas situaciones, pero esa recomendación muchas provincias no lo han hecho, por lo que ante esta situación concreta hay incertidumbre de cómo proceder por parte de los progenitores de la víctima".

La subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, indicó que están realizando un protocolo de abordaje social hacia la niña y su familia, y que investigarán si sabían o no en su entorno que la menor podía estar embarazada.

"La situación es compleja, no es de un diagnóstico primero que uno pueda determinar alguna otra situación", expresó la funcionaria, y agregó que también harán un abordaje en la escuela donde asiste la chica.