Anahí: Bazán accedió a que le saquen sangre y dio la clave del celular

ÚNICO DETENIDO

El abogado de Marcos Esteban Bazán, el único detenido por el crimen de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años hallada asesinada el viernes en la reserva natural Santa Catalina del partido bonaerense de Lomas de Zamora, aseguró que en su indagatoria del martes su cliente accedió de manera voluntaria a que le extraigan sangre para estudios de ADN y entregó la clave de su celular para demostrar su inocencia.

“Creo y estoy convencido de la inocencia de mi asistido, por eso estamos esperando que se produzca la prueba que va a acreditar lo que mi cliente dijo, que no participó del hecho y no conoce a la víctima”, dijo ayer al canal C5N el abogado Lucio de la Rosa, defensor del imputado, en la puerta de los tribunales de Lomas de Zamora.

El letrado afirmó que Bazán “se puso a disposición de la Justicia” y que en ese contexto “permitió que se le extraiga sangre a los efectos de cualquier cotejo de ADN que se quiera hacer en el marco de la investigación”.

Además, el abogado contó que el acusado “entregó la clave de su celular, el cual fue incautado en el allanamiento de su domicilio, a los efectos que se analicen los Whatsapp, los mensajes de texto, las llamadas entrantes y salientes”.

De la Rosa confirmó que durante la indagatoria de ayer ante las fiscales de la causa, Verónica Pérez y Fabiola Juanatey, su cliente hizo mención a que “uno o dos días después de la desaparición de Anahí”, radicó en la comisaría de Parque Barón una denuncia sobre “un hecho raro que le llamó la atención”.

El defensor explicó que su cliente “había sido víctima de varios robos en su domicilio”, que “cuando regresaba de su trabajo le faltaban cosas” y que el lugar “era tierra de nadie”.

“Estaba saliendo once y media de la noche para su trabajo”, señaló.