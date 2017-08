Encontraron enterrado en una reserva el cuerpo de la joven Anahí Benítez

CONMOCIÓN

El cuerpo desnudo de una joven fue encontrado ayer, enterrado en la Reserva Natural Municipal Santa Catalina, en el partido de Lomas de Zamora, y por una cicatriz que presenta en una muñeca, su altura y dos aros, podría pertenecer a Anahí Benítez, la chica que desapareció el sábado de su casa de la localidad de Parque Barón, informaron fuentes policiales y judiciales.

El cadáver fue hallado al mediodía en ese predio de 730 hectáreas que la Policía rastrillaba desde el jueves con perros adiestrados en busca de Anahí (16), ya que esa zona fue donde se activó por última vez la antena de su celular el día que desapareció.

De acuerdo con el primer informe forense, el cuerpo presenta lesiones cortantes y contusas en el rostro y el resto de la cabeza, en tanto que tiene una data de muerte de entre 24 y 48 horas, pero haber permanecido bajo tierra a bajas temperaturas pudo haber retrasado el proceso de putrefacción.

Si bien todavía no se pudieron determinar signos de violencia sexual, el hecho de que la joven estuviera desnuda y se encontraran prendas femeninas en otros sitios del predio, hacen presumir a los investigadores que fue víctima de una violación.

En tanto, según indicó a una fuente judicial, hay otras dos características que coinciden con las de Anahí: el cadáver es el de una joven de 1,70 metros y tiene dos aros colocados como los que usaba la chica.

Sin embargo, hasta que no se realice la autopsia en la morgue judicial de Lomas de Zamora, la cual estaba dispuesta para pasadas las 18 y se extenderá varias horas, no se podrá confirmar en forma fehaciente que se trate de Anahí.

Los voceros dijeron que los policías que rastrillaban la zona encontraron el cuerpo porque les llamó la atención un montículo de tierra removida desde hace algunos días y sin pasto, ubicado a unos 200 metros de la estación Santa Catalina del tren Roca que hay en la reserva.

Al aproximarse con los perros al lugar, detectaron la existencia de un cadáver enterrado en un pozo que presumiblemente se cavó con una pala o una herramienta con el propósito de ocultarlo, añadieron las fuentes.

De inmediato, acudieron al lugar las fiscales especializadas en Violencia de Género de Lomas de Zamora, Verónica Pérez y Fabiola Juanatey, quienes ordenaron preservar la escena y no mover el cuerpo hasta tanto llegaran al lugar los peritos de Casos Especiales de la Policía Científica bonaerense y de la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para realizar el relevamiento.

Según explicó el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora, el cuerpo fue hallado en una zona donde se siembran pasturas y adonde es posible acceder con un auto, ya que está a 200 metros de un camino asfaltado.

El hallazgo se produjo poco después de que efectivos de la DDI de Lomas de Zamora realizaran ayer a la mañana una requisa en la casa de la madre de Anahí, Silvia Pérez, situada en Parque Barón.