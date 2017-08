Avioneta: aseguran haber visto “algo” en Escobar

BÚSQUEDA

La búsqueda del avión Mitsubishi matrícula LV-MCV, que desapareció hace 10 días con tres tripulantes a bordo, continuó ayer con una ampliación del radio de búsqueda, a partir de una denuncia formulada por un particular que manifestó haber visto algo en la zona norte de la localidad bonaerense de Escobar.

La tarea se lleva adelante con el despliegue de la totalidad de la capacidad, tanto aérea como terrestre y acuática, en procura de investigar cualquier pista que surja, según señaló una fuente vinculada al operativo.

La fuente reiteró que se mantiene la tesitura de “investigar cualquier pista que surja, ya sea por denuncia particular o presunción. No descartamos nada”, remarcó.

Por su parte, la Administración Nacional de Aviación Civil informó que se mantiene la búsqueda de la aeronave bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Búsqueda con aeronaves oficiales de Anac y Fuerza Aérea, entre otros.