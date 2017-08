Alfredo Casero continúa internado en terapia intensiva

COMPLICACIONES

Alfredo Casero continúa internado en el Sanatorio de Los Arcos. Luego de haberse realizado un by pass gástrico en abril y pasar un mes internado, tuvo que reingresar el 21 de junio por un cuadro febril. Como se trataba de una infección, lo derivaron a terapia intensiva, donde aún permanece, sin diagnóstico. Casero está estable, pero la fiebre no cede y no logran detectar el origen. Además, tiene problemas para asimilar sólidos, producto de la intervención en el estómago.

Sin embargo, el actor es optimista y desde su cuenta de Twitter anunció que este miércoles hará su programa de radio en Conexión Abierta: "Casi con seguridad y aún internado, estaré en vivo con mi programa que pasa a llamarse The Casero Experimendo".

Los tres miércoles anteriores, tuvieron que cancelar las emisiones porque Casero no pudo salir al aire, por los tiempos de la terapia. Por eso, esta vez puso "casi con seguridad", porque nunca sabe si en ese horario podrá ponerse al frente de un programa.

Consultado por la prensa, Nazareno Casero no quiso dar detalles de lo que le pasaba a su papá, pero aseguró que "no corre riesgo su vida". De todos modos, aclaró que "siempre que hay una internación, hay que ser cuidadoso", y que él lo visita cuando puede. Su hija Minerva también. Y uno de los amigos que estuvo en la clínica fue Facundo Arana, a quien Casero conoció en las grabaciones de Farsantes.