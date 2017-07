Venezuela le prohibió el ingreso a Jorge Lanata

DEPORTADO

Autoridades de Venezuela impidieron ayer el ingreso al país del conductor argentino Jorge Lanata, quien llegó al aeropuerto internacional de Caracas con el propósito de cubrir las elecciones de constituyentes del domingo próximo junto a un equipo a cuyos miembros sí les permitieron entrar, informó la prensa venezolana.

Lanata y sus colaboradores viajaron desde Buenos Aires con escala en Panamá, a través de la línea aérea Copa.

El conductor radial y televisivo estaba por la tarde "en tránsito para abordar de nuevo el avión de Copa, vía Panamá", y lo custodiaba personal de "seguridad de la aerolínea", afirmó la corresponsal en Caracas de la televisora estadounidense Univisión y la radio colombiana Caracol, Elyangélica González.

El domingo se celebrarán en Venezuela comicios para designar miembros de una asamblea constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro con el objeto de redactar una nueva carta magna.



Queja

Ante el impedimento de ingresar al país caribeño, el presentador de radio y televisión manifestó sus quejas en medios del grupo económico para el cual trabaja.

Aseguró en un reportaje con el canal TN que permaneció al menos 8 horas incomunicado y que les prohibieron la entrada “en base a nada, porque no hay ningún motivo”.

Lanata confirmó que los retuvieron agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), algunos de los cuales estaba “armados”. “Es muy difícil discutir con gente que recibe órdenes y no discuten nada. Los tipos de inteligencia son autómatas”, se quejó y sostuvo que “mientras los del Sebin nos interrogaban duro, la gente de la policía nos pedía disculpas; son dos países distintos, enfrentados por un hecho puntual”.

Asimismo, relató que uno de los agentes del Sebin que lo habían retenido a él y a un reducido grupo de colaboradores con los que viajó le comentó en un momento: “De arriba te mandan a decir que esto no es una colonia”.

Lanata también contó que le retuvieron el pasaporte: “nos sacan del mostrador de Migraciones, nos incomunican, nos sacan los teléfonos y nos separan a todos”, relató y agregó que “nos hicieron un interrogatorio muy duro, teníamos ocho efectivos con armas alrededor”.

También, en la entrevista a bordo del avión de la aerolínea panameña reveló que el encargado de Negocios de la Embajada argentina en Venezuela, Eduardo Porretti, le había ofrecido alojarse en esa representación diplomática en Caracas, como así también un vehículo oficial para movilizarse.

En tanto tenía prevista una reunión con el líder opositor Henrique Capriles.