Reclaman la reglamentación de la ley de electrodependientes aprobada hace cuatro meses

Desde la Asociación Argentina de Electrodependientes aseguran que el ENRE aún no implementó la resolución ni instrumentó el beneficio.

La Asociación Argentina de Electrodependientes reclamó este jueves la reglamentación de la ley para el sector que fue aprobada en abril pasado y aún no se implementó, con la consecuencia de “cortes de luz sin grupos electrógenos para hacer frente, traslados innecesarios, acumulación de deuda y amenazas de corte”.

“Si bien el Ministerio de Energía emitió una resolución informando a las empresas que no deben cobrar, las mismas no cumplen, y desde el mismo Ministerio aseguran que el ENRE aún no implementó la resolución ni instrumentó el beneficio, tal cual lo establecen en la resolución ministerial”, precisó la organización a través de un comunicado.

La AAED, cuyo lema es “Con la vida no se juega. #LuzParaEllos”, reclamó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) “que instrumente dicho beneficio; a las empresas que cumplan, y al gobierno nacional que por favor nos reciba o reglamente la ley”.

La ley 27351 sancionada por el Congreso Nacional el 25 de abril pasado garantiza, en forma permanente y de manera gratuita, el suministro del servicio eléctrico en el domicilio de aquellas personas que lo requieran para el uso de equipos médicos por cuestiones de salud debidamente certificadas.