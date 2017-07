Tragedia de Cromañón: dos de los ex Callejeros salieron en libertad condicional

Algunos miembros de la banda Callejeros están saliendo de la cárcel. Esta semana, primero obtuvo la libertad condicional su ex guitarrista, Elio Delgado. Luego recibió el mismo beneficio el ex bajista, Christian Torrejón, tras cumplir la mitad de su pena en la cárcel de Ezeiza. En la misma situación podría estar el saxofonista Juan Alberto Carbone, aunque aún no se confirmó si recuperó la libertad. Los tres habían sido condenados a cinco años de prisión.

Siguen presos el líder y cantante Patricio Fontanet, que cumple una condena mayor a la de sus ex compañeros, y el baterista Eduardo Vázquez, condenado a cadena perpetua.

"Se achicó el tiempo porque han participado en talleres y los jueces consideraron que eso reducía el plazo de prisión", explica a Clarín Fernando Soto, quien fue el abogado de más de 400 damnificados y familiares de víctimas. "Ese sistema que está vigente permite una hipocresía, porque en realidad esos talleres no son una verdadera rehabilitación. Son talleres de fabricación de bolsas de papel, casi prácticamente manualidades. Pero eso les rebaja el tiempo, no solamente en el caso Cromañón, sino en todos los casos, y les dan la libertad", agregó.

Sobre la situación del "Pato" Fontanet, el abogado Soto dijo que "llevó en prisión poco tiempo al principio, luego estuvo en libertad, luego de nuevo en prisión. Estuvo preso a lo sumo dos años. Así que le falta bastante para la libertad, a menos que también le bajen la pena por cumplimiento de los talleres".

por "incendio culposo seguido de muerte y cohecho activo". En ese fallo, Fontanet fue condenado a 7 años de prisión y el resto de los músicos implicados, a 5 años.

. Fue porque accedieron a los talleres de formación que permiten una reducción en la pena. Gracias a eso, Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal, salió de la cárcel.

La tragedia de Cromañón dejó 194 muertos y 1.500 heridos. El gerenciador del boliche, Omar Chabán, murió de cáncer en 2014 mientras cumplía prisión domiciliaria. Había sido condenado a 10 años y 9 meses.