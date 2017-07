El Día del Amigo llega con expectativa en el sector gastronómico

Un informe elaborado para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) por la consultora Focus Market, proyecta que al menos 1,5 millones de argentinos –cifra de referencia estimada en 2016- festejarán activamente el Día del Amigo, es decir que harán algún tipo de gasto ya sea con un regalo o compartiendo un encuentro.



En un relevamiento de más de 2.600 casos consultados, el informe estimó que más allá de casi el 27% que admite que no hace regalo alguno en esta fecha, el 65% tiene una proyección de gasto de hasta 500 pesos, lo cual se refleja particularmente en una salida con amigos.



“De acuerdo a la encuesta el 27% de los argentinos no acostumbra a regalar nada sino que el regalo pasa por la participación o el gasto involucrado con la reunión, ya sea en una casa en un bar o un boliche lo cual incorpora un tipo de erogación para este tipo de reuniones sociales”, explicó el director de la consultora y asesor de CAME Damián Di Pace.



A tono con otras fechas comerciales relevantes, en la previa del Día del Amigo hay numerosas promociones y descuentos en sitios de internet, locales físicos y cuponeras en un intento de los comerciantes de atraer al público.