Vientres de alquiler, el método que despierta polémica

MATERNIDAD

Gracias a la ciencia existen cada vez más métodos para lograr tener un hijo. Uno de ellos es la gestación subrogada o comúnmente llamada 'alquiler de vientre'. Una técnica con gran auge en los Estados Unidos desde hace décadas y elegida por estrellas como Kim Kardashian, Ricardo Fort o Sarah Jessica Parker.

En Argentina, sin un marco legal que la contemple, muchas parejas se ven impelidas a viajar al exterior para poder lograr su sueño. Los dos casos más actuales son los de la modelo argentina Luciana Salazar o del conductor Marley que lo hicieron en Miami.

A pesar de la seriedad y rigurosidad, la problemática sigue despertando el debate ético. La justicia argentina falló a favor de una pareja homosexual que podrá tener hijos mediante la transferencia embrionaria en un vientre sustituto, cuyo tratamiento de fertilidad, curso del embarazo y nacimiento se realizará íntegramente en Río Negro.

En cuanto al dictamen judicial inédito, Carlos Massolo, asesor legal de Procrearte, dijo que "el tema cada vez tiene más receptividad". "Es novedoso porque es lo que la comunidad científica y los papás que no pueden tener hijos estaban pidiendo hace tiempo".

Mientras la medicina avanza a pasos agigantados, la sociedad no camina a la misma velocidad. Y ahí es cuando se desata la polémica.

Uno de los referentes en este tema -el mismo que lleva adelante la maternidad de Salazar y la paternidad de Marley- es Fernando Akerman, médico ginécologo obstetra y director del Fertility Center de Miami.

En esta misma línea, Florencia Inciarte, coordinadora del programa de útero subrogado de Halitus Instituto Médico, explicó que la subrogación de útero "se trata de una manifestación de voluntades donde una mujer lleva adelante un embarazo para otra persona o pareja. Se aplica como terapia para toda persona/s que deseen tener un hijo y que no tengan posibilidad de llevar adelante el embarazo; por ejemplo, un hombre, dos hombres, o en mujeres por ausencia del útero, por estar afectado o por riesgo de vida para llevar adelante un embarazo".

El procedimiento se realiza De esta manera, la madre sustituta brinda un servicio, "cumple la función de incubadora natural prestada sin carga genética implicada", resaltó Fernando Akerman.

"En general los médicos solo recomiendan esta técnica cuando las posibilidades del útero de la madre son nulas, aún cuando sí puedan usarse sus embriones", explicó Massolo.

La elección de la mujer que gestará al bebé durante todo el embarazo no es un tema menor, y deberá cumplir con diversos requisitos para ser considerada apta. "Debe ser una mujer sana entre 21 y 45 años, haber sido madre previamente sin haber tenido complicaciones, a su vez no poseer enfermedades como hipertensión, diabetes o infecciones", puntualizó el especialista en fertilidad radicado en los Estados Unidos.

El mayor temor de los futuros padres es el arrepentimiento de la gestante, por eso la importancia del proceso previo de selección. Los especialistas recomiendan el vínculo entre las partes durante todo el período gestacional. Luego del parto, el bebé es entregado a sus papás biológicos y deben permanecer el tiempo necesario antes de regresar a Argentina.

Hay un gran vacío legal sobre esta práctica que es cada vez más común y que sólo una persona o pareja con amplios recursos económicos puede alcanzar.

"Hubo mucha esperanza con el Anteproyecto de Reforma del Código Civil, donde se contemplaba la maternidad subrogada. Pero por cuestiones políticas y religiosas fue descartado el artículo que indicaba claramente cuáles debían ser los pasos legales para lograrla", aclaró Massolo.

Para muchos es la única esperanza de convertirse en padres. "Creo que es una alternativa más para lograr la ansiada paternidad/maternidad. La OMS describe la maternidad subrogada como una técnica de reproducción humana asistida y, por ende, debería ser accesible sin discriminación", concluyó Massolo.