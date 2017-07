Piden prohibir los shows de “Yayo”

REPUDIO

Un grupo de mujeres feministas repudió la presentación de Carlos Guridi, conocido como Yayo, y pidió suspender los shows que el ex ShowMatch realizará en Punta Alta y Bahía Blanca la semana próxima. Lo acusan de ser un “violento simbólico”.

“Repudiamos la presencia del humorista Yayo en la ciudad de Bahía Blanca y solicitamos a la productora Daniel Volpe y Asociados Espectáculos y al Teatro Don Bosco reconsideren la difusión de personajes que incurran en violencia simbólica, como es el caso de dicho humorista”, dijeron desde la cuenta de Facebook de "Acciones Feministas", apenas se supo que el actor haría función con Yayo, sin filtro.

En el comunicado, además, pidieron que las productoras artísticas consideraran el “grave momento de violencia hacia mujeres y niñas que se está viviendo en Argentina no reproduciendo expresiones violentas, en este caso particular, las que reproduzcan estereotipos violentos de género, con expresiones degradantes y altamente sexistas”.

La asociación “Mujeres Autoconvocadas de Punta Alta”, también se sumó al reclamo: “Justicia es justicia. No se prohíbe nada. Se cumple la ley”, dijeron en un posteo en las redes sociales.

“Para aquellos que se indignan sobre nuestra postura ante la presentación de Yayo, sepan que la ley pena el tipo de humor de este señor. No naturalicemos la violencia verbal. No es chiste, no es piropo, no es una estupidez. Es violencia y estamos en contra”, agregaron.

Los chistes con malas palabras o el cuarteto obrero, serían algunos de los sketchs de Yayo que generan polémica:

El creador de El cuarteto obrero y el Top Forry, entre otros sketchs, se presentará el 21 y 22 de julio en el teatro Colón de Punta Alta y en el Don Bosco de Bahía Blanca.

El espectáculo es para mayores de 18 años, estuvo durante la temporada en Villa Carlos Paz y desde abril gira por distintos puntos del país. En la obra, Yayo cuenta chistes, baila y canta.

Pichu Straneo, compañero de Guridi en Peligro Sin Codificar, expresó su apoyo a su colega a través de las redes sociales.