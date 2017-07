Buscan a un hombre que cayó con su camioneta de un puente roto

CORRIENTES

Una camioneta cayó al arroyo Guazú después de haber intentado cruzar un puente que se había derrumbado cuatro días atrás: por el hecho, hay una mujer herida y queda un hombre desaparecido.

El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en el puente Santa Rosa, en el kilómetro 713 de la Ruta Nacional 12, que une las ciudades de Goya y Esquina y se derrumbó el sábado. Una camioneta Ford Eco Sport blanca, que llevaba a dos ocupantes, cayó al vacío en su intento de llegar a la propia ciudad de Esquina, en Corrientes.

A raíz del incidente, una de sus ocupantes, identificada como Elena Eva Dzikoski, pudo sobrevivir, mientras que su marido, cuya identidad no fue revelada, todavía se encuentra desaparecido. Ambos viven en la localidad de Andresito, Misiones.

La mujer, de 46 años, quedó internada en el Hospital San Roque de Esquina. No presentó lesiones de importancia, pero sí reflejó un estado de shock emocional por lo sucedido.

Según el primer relato de la mujer, la visibilidad en la ruta era escasa y no se había instalado ningún puesto caminero ni había señales de advertencia sobre el derrumbe del puente. La pareja se introdujo en el puente sin detener su velocidad y ante la neblina en el lugar no pudo frenar a tiempo.

“Ambos salieron despedidos de la camioneta. Sin embargo, la señora fue la única que logró nadar hasta la orilla del lado de Esquina y fue rescatada después por efectivos del Ejército”, se informó desde el hospital.

A la vez, desde el Distrito Regional de Vialidad Nacional se afirmó que el tramo previo al puente en la Ruta 12 sí estaba señalizado y que se desconocen los motivos por los cuales el vehículo no frenó.

“Había un cronograma de presencia de los efectivos y un programa preventivo y coordinado. Algo ahí falló y no se hizo bien. Por eso sucedió”, indicó a una radio local Javier Iguacel, administrador general de Vialidad Nacional. También, se especificó que en la zona había luces de emergencia y casillas. Personal del Ejército inició la búsqueda desde primera hora de la mañana y todavía continúa con las tareas para tratar de hallar al hombre.