Luz y Fuerza se propuso remozar las instalaciones de su camping y sede

DÍA DEL TRABAJADOR DE LA ELECTRICIDAD

Julio César Costa, secretario general del Sindicato Luz y Fuerza Seccional Junín, al ser entrevistado por Democracia, manifestó que desde hace un año y medio, la nueva conducción gremial que preside se fijó como uno de los objetivos de esta nueva etapa de gestión gremial, reacondicionar las instalaciones del sindicato en Junín, tanto del camping Villa Olímpica como de la sede.

“Después de 28 años se logró una lista de unidad, que es la que estoy conduciendo. Entre las prioridades fijadas está levantar el gremio. En materia edilicia está muy venido abajo. Fueron tantos años de discusión y pelea que se abandonó. Más allá del trabajo normal que tiene que hacer el sindicato, que es cumplir con la obra social y demás, también es importante hacer refacciones edilicias”, explicó.

“En el camping Villa Olímpica estamos restaurando todo en general. La temporada de verano anterior no pudimos abrirlo porque la pileta tenía una fisura, se fue socavando. Esto es lo que estamos reparando y los trabajos han avanzado bastante. Estamos poniendo aire acondicionado en todos los quinchos”, dijo.

“Y en lo que es la sede, en Alsina 27, se está arreglando todo: sanitarios y demás. Con el paso de los años las instalaciones se fueron deteriorando. El edificio es antiguo pero muy bien diseñado para poder repararlo. Tiene una terraza de las mismas dimensiones que el salón y la idea es arreglarla también”, anticipó.

El trabajo

Consultado sobre la situación de los trabajadores lucifuercistas, Costa dijo: “No es mala. Estamos mejor que algún otro compañero, pero no aislados de lo que pasa en nuestro país. Podríamos estar mucho mejor”.

“Se hicieron las paritarias y si bien siempre se puede seguir reclamando más, estamos bien”, afirmó.

En cuanto a la cantidad de afiliados, el dirigente dijo que entre jubilados y activos, eran alrededor de 190 (40 y 60 por ciento, respectivamente). Los afiliados provienen de Junín, Morse, La Agraria, Agustina, Agustín Roca, Tiburcio, Laplacette, entre otras localidades.

Despidos

Los afiliados a Luz y Fuerza pertenecen a tres empresas: Eden, Traslyf S.A y So Energy. Hubo un grave inconveniente con trabajadores del sector, que fueron despedidos de una de estas empresas.

“En So Energy tuvimos un problema – explicó Costa-. Despidieron a 35 compañeros. No todos los empleados están afiliados a Luz y Fuerza. Los afiliados son 17 y los hicimos reincorporar al trabajo pero la empresa en Junín no tenía lugar donde ponerlos. Iban a tener que trasladarse a Salto. Por el achique que tenía que hacer, ajuste que pidió este Gobierno (nacional), lo que quedaba era trasladarlos a Salto, a 95 km de Junín. Los empleados no aceptaron estas condiciones entonces recibieron una retribución económica importante”.

“De nuestra parte hicimos lo posible para que sigan trabajando en Salto y por el mismo sueldo. Ellos tienen horarios rotativos y se estimaban dos horas de viaje (una de ida y otra de vuelta), aunque si iban en colectivo, tenían que trasbordar en Chacabuco. Creo que no había demasiado problema pero Junín no está acostumbrado a manejarse así. No aceptaron. En cuanto a los que no estaban afiliados a Luz y Fuerza, quedaron cesantes directamente”, dijo el dirigente gremial.

Automotores

Respecto a EDEN y las condiciones laborales, Costa manifestó que después de muchos reclamos, la flota automotor fue repuesta, casi toda nueva. “Faltan las camionetas que están llegando, pero hay hidroelevadores y grúas nuevas”, acotó.

Costa destacó que después de 28 años se estaba trabajando para recomponer todo lo que se pudiera, en materia laboral de condiciones laborales, siempre con el apoyo de Guillermo Moser, secretario general del Sindicato Luz y Fuerza de Mercedes y de la Federación de Sindicatos Luz y Fuerza.

Sobre este ámbito, Costa apuntó que la prioridad era preservar las fuentes laborales, dialogando y presionando también a las empresas para que no pusieran contratistas.

Finalmente, en este 13 de julio, Día del Trabajador de la Electricidad, Julio Costa saludó a todos los afiliados a través de este medio e instó a que continuaran apoyando a la nueva comisión.