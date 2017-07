En la Antártida, se desprendió un iceberg 25 veces mayor que Capital Federal

NO SUPONE UN PELIGRO PARA LAS PERSONAS

Un iceberg de un billón de toneladas, uno de los más grandes jamás vistos, se acaba de formar en la Antártida tras el desprendimiento de un bloque de hielo gigantesco, informaron hoy los investigadores de la universidad de Swansea, en Reino Unido. Su extensión de 5.800 kilómetros cuadrados, es 25 veces mayor que el tamaño de la Capital Federal.

“La formación se produjo entre el lunes y hoy (por ayer)”, precisan los científicos, que vigilaban la evolución de este bloque de hielo del segmento Larsen C de la Antártida. Actualmente, se encuentra a la deriva en el mar de Weddell. Se prevé que reciba el nombre de A68 y tiene la mitad del tamaño del iceberg B15, que se separó de la plataforma de hielo Ross en el año 2000.

Con 175 kilómetros de longitud y una anchura de hasta 50 kilómetros, es uno de los mayores icebergs registrados en los últimos 30 años por los científicos. No obstante, no supone un peligro para las personas, agregaron.

La enorme fisura que ha originado este nuevo bloque ha estado creciendo durante un período de dos años. Sólo desde el 25 de mayo hasta el 31 de ese mismo mes, la brecha creció 17 kilómetros y en los últimos días los datos recogidos muestran que la grieta se había ramificado en varias ocasiones.

“Ahora vemos un gran iceberg, pero es probable que se rompa en pedazos a medida que pase el tiempo”, ha indicado Adrian Luckman, líder del proyecto británico Midas, que monitorea la región.

La Barrera de Hielo Larsen C es una extensa plataforma de hielo que se extiende sobre el mar de Weddell, junto a la Península Antártica. Se trata de la cuarta barrera de hielo más grande del continente y la más grande de su región. Fue denominada así en honor al capitán noruego Carl Anton Larsen.

El hielo supondrá más riesgo para los barcos. La península está fuera de importantes rutas comerciales, pero es uno de los principales destinos para los cruceros que visitan Sudamérica. En 2009, más de 150 pasajeros y tripulantes fueron evacuados del MTV Explorer, que se hundió tras chocar contra un iceberg en la península antártica.

Otro peligro se relaciona con el nivel de los océanos. Lo positivo en este caso es que, como ya estaba flotando antes de desprenderse, no tendrá un impacto inmediato. Sin embargo, dejó al segmento Larsen C reducido en más de un 12 por ciento. Su eventual colapso puede ser un riesgo importante a futuro.

Los grandes icebergs se desprenden de la Antártida de forma natural, y los científicos no están relacionando la situación actual con el cambio climático generado por el hombre. El hielo, no obstante, es una parte de la península antártica que se ha calentado rápido en las últimas décadas.