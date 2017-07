Más de 150 niños que esperan ser adoptados, no son considerados por ninguna familia

Los chicos que esperan ser adoptados en la ciudad de Buenos Aires no son considerados por el 98% de los adoptantes inscriptos, quienes prefieren bebés.

Más de 150 niños que esperan ser adoptados en la ciudad de Buenos Aires no son considerados por el 98 por ciento de los adoptantes inscriptos, quienes prefieren bebés.



A pesar de la conmoción social que causó la difusión del caso de las trillizas Kiara, Ángeles y Milagros, que viven desde hace dos meses y medio en el hospital de San Justo, al que varias personas se acercaron para intentar adoptarlas, son al menos 150 los niños que esperan una familia en la ciudad Buenos Aires.



Desde el punto de vista judicial, siempre se busca que los menores se mantengan con sus padres biológicos, pero en el caso de las trillizas la situación de la mamá es preocupante, el padre no se ha hecho cargo y se debe analizar la situación familiar en su conjunto, lo cual llevó a que muchos se ofrecieran a adoptarlas sin que se tuvieran en cuenta los pasos que deben darse hasta que las bebas sean puestas en adopción.



La actual asesora tutelar de menores de la ciudad de Buenos Aires, Yael Bendel, afirmó a Télam que "cuando los chicos están en situación de adoptabilidad lo que hay es un registro único de adoptantes en casi todas las provincias del país, al que el juez le pide que le manden legajos, del más antiguo al más nuevo, de personas dispuestas a adoptar chicos de las condiciones particulares de cada caso".



"El principal problema es que la gran mayoría quiere bebés y a los mayores de cinco años casi no los adopta nadie; en la ciudad de Buenos Aires hay 1.200 inscriptos en el registro de adoptantes, pero el 98 por ciento de ellos quiere un bebé o un niño de hasta cinco años, mientras que de los 160 niños que hay en situación de adopción en la ciudad sólo el 1 ó 2 por ciento es menor" a esa edad, apuntó.



La funcionaria añadió: "Otro problema es que sólo el 30 por ciento de los adoptantes está dispuesto a recibir dos hermanos y menos del 20 por ciento aceptarían tres o más hermanos; y esto es complejo porque en muchos casos se trata de grupos de tres o más".



Y agregó que "en un proceso de adopción intervienen también el defensor de menores y, dependiendo de la edad, el abogado del niño; el servicio de protección tiene 180 días para resolver si un chico está en situación de adoptabilidad y solicitarle esa medida al juez".