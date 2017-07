¿Quién es Ekaterina?

ESCÁNDALO

Ekaterina Nadolskaya, la periodista que acusó a Diego Maradona de acosarla sexualmente, inició sus estudios en la Escuela de Administración de la Universidad de San Petersburgo, en 2008, año en el que se mudó a esa ciudad.

Actualmente, trabaja para SM News, portal en el que negó tajantemente buscar perseguir judicialmente a Maradona, como informaron otros medios rusos. Años atrás, Nadolskaya trabajó en la televisión estatal rusa.

En las últimas semanas, la periodista se había mostrado activa en sus redes sociales, compartiendo su tarea profesional por la Copa Confederaciones. Desde hace más de un mes ya palpitaba la celebración del torneo, donde fue corresponsal, como muestra una acreditación de la Fifa.

En mayo, subió una imagen junto a Ronaldinho, astro brasileño que llegó a San Petersburgo para promocionar el torneo. Luego compartió con orgullo una imagen del autógrafo que le dejó el ex jugador del Barcelona.

En el partido inaugural entre Rusia y Nueva Zelanda, la transmisión oficial la retrató en las tribunas del estadio.

Si bien el abogado de Maradona aseguró que la joven denunció por acoso a dos políticos rusos, los medios locales no han informado al respecto.

En su perfil de Instagram, sí ha compartido imágenes con figuras de alto perfil. En una de ellas, apareció con Mikhail Prokhorov, un importante político y multimillonario ruso.

También se retrató con Viktor Tolokonsky, gobernador de su provincia natal, Krasnoyarsk, con una amplia sonrisa y un cariñoso epígrafe. "¡No te he visto desde la escuela!", escribió, acompañando la frase con corazones.