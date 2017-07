Hallaron el cadáver de la madre pero su pequeño hijo no aparece

TIGRE

"El asesino le dio un escopetazo y la acuchilló desde la pelvis hasta el tórax para que el cuerpo no flote al tirarla al río. Pero el cadáver se enganchó a unas ramas y, como hubo una crecida, se la pudo encontrar". Según informaron al diario Clarín, esa es la principal hipótesis sobre cómo fue el crimen de Georgina Díaz. De su hijo, Thiago de casi 2 años, nada se sabe y la angustia crece.

La mujer fue hallada el domingo asesinada en las aguas del Delta del Tigre, tras permanecer 13 días desaparecida. Y mientras ayer la Prefectura retomó la búsqueda del hijo de la víctima con rastrillajes en el río, se conocieron detalles de cómo fueron las últimas horas de Georgina.

Por el crimen está detenido su padrastro José Luis Núñez (53) -creen que es el papá de Thiago-. Según las fuentes, el hombre admitió el crimen ante la Policía pero negó tener conocimiento del paradero del chiquito. Algo que también reveló a la prensa uno de los hermanos de Georgina.

Tras la detención, a Núñez "el médico forense le descubrió un rasguño en el ojo derecho que podría tener entre 10 y 15 días", explicaron las fuentes. Y especularon con que "esa lesión coincide con el período que lleva desaparecida Georgina y, tranquilamente, pudo habérselo hecho ella".

O sea, para los investigadores, la chica se defendió de su asesino antes de recibir un disparo de escopeta que, según la autopsia, le ingresó por la espalda. Aunque aguardan el resultado de la autopsia para confirmarlo ya que el abdomen de la joven de 23 años había sido abierto de un cuchillada. Las fuentes revelaron que "esa herida iba de la pelvis al tórax y que, seguramente, se lo hicieron para que el cuerpo no salga a flote". Y agregaron: "Si no se hubiera enganchado a una rama tal vez nunca la hubieran hallado".