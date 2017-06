Un oficio clave para la elaboración de harina

DÍA DEL TRABAJADOR MOLINERO

El 30 de Junio de 1958 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina, la reforma de los estatutos de la Unión Obrera Molinera de la República Argentina. Debido a la trascendencia que se le dio a esa reforma, los molineros de entonces eligieron ese día para establecerlo como Día del Trabajador Molinero.

Artículo 38° del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 66/89 de la UOMA: Día del Trabajador Molinero. Se establece el 30 de junio como Día del Trabajador Molinero. Cuando dicha fecha coincida con martes o miércoles su celebración se trasladará el lunes inmediato anterior. Cuando dicha fecha coincida con jueves o viernes su celebración se trasladará al lunes inmediato posterior. Cuando dicha fecha coincida con sábado, domingo o lunes su celebración no se trasladará. La fecha en que se celebre el día del Trabajador Molinero, en los términos del presente artículo, tendrá los alcances de feriado nacional.

La industria molinera desarrolla su actividad en la elaboración de diversos productos. Los sectores más extendidos son el de la molienda de trigo y el de la producción de harina de trigo.

El oficio de molinero, en el siglo pasado, ha sido siempre considerado un trabajo noble de tradición familiar que era transmitido casi siempre de padres a hijos, por lo que su aprendizaje se iniciaba desde muy joven.

La finalidad del oficio de molinero es la elaboración de la harina, para ello es necesario el conocimiento de la base fundamental del oficio de molinero, que no es otro que el conocimiento del ciclo "trigo- harina- pan". Las tres materias están ligadas y por tanto son de máximo interés para el molinero. Esta relación obliga al molinero a conocer las características de todas y cada una de ellas. No se puede saber de una sin conocer las otras. Si bien el más importante y vital es el trigo y es éste el que se debe conocer a fondo para obtener - como resultado de la molienda - una harina de calidad de modo que esta dé un pan también de calidad.