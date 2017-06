Conmoción por la muerte de un jubilado en Anses

MAR DEL PLATA

El jubilado de 91 años que ayer se pegó un tiro en la cabeza en una sede de la Anses en la ciudad de Mar del Plata, falleció a las 13 en el Hospital Interzonal General de Agudos de esa ciudad bonaerense, a donde había sido trasladado aún con vida, informaron fuentes policiales.

“Estoy cansado, perdón a mi sobrina”, gritó el hombre, que fue identificado como Rodolfo Oscar Estivill, al bajar las escaleras del edificio de Anses, ubicado en Independencia y Avellaneda, donde se pegó el tiro con un arma calibre 38 y quedó tumbado hasta que fue asistido por personal del lugar, según testigos del hecho.

Los empleados de la Anses contaron que cuando el hombre sacó el arma no sabían si iba a comenzar a disparar contra la gente que se encontraba haciendo trámites o iba a agredirse a sí mismo.

La jefa de la Anses en Mar del Plata, Débora Espina, aseguró que el jubilado había ido a tramitar un cambio de domicilio, ya que los hijos del hombre querían llevarlo a vivir a Buenos Aires.

En tanto, un hombre con problemas cardíacos que se encontraba en el lugar se descompensó por el episodio pero está fuera de peligro, según indicaron fuentes del organismo de seguridad social.

En tanto, el titular de Anses, Emilio Basavilbaso, publicó en su cuenta de Twitter condolencias para la familia del jubilado y lamentó el uso político de lo que consideró un “episodio”.

Desde la institución informaron, a través de un comunicado oficial, que la oficina no abrirá sus puertas hoy ni el lunes, ya que se llevará a cabo una jornada de contención para los empleados que presenciaron el hecho.

Por otra parte, una de las familiares que habló con la prensa indicó que el anciano “creía que estaba muy grande y siempre hablaba sobre su edad y su cuerpo. Todo el tiempo”, según un audio que fue reproducido por el canal TN.

Ambas aseguraron que el hombre no arrastraba problemas graves pero destacaron que estaba afectado por la soledad en la que había quedado en los últimos años.

Por otra parte, las dos agradecieron a los empleados de Anses por haberlas contenido en ese momento de shock. “Nos atendieron permanentemente. No tenemos nada para decir”, sostuvo una de las mujeres. Y agregó: “Fue una decisión tremenda y personal”.