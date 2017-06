Allanaron por presunto lavado el casino donde se casan Messi y Antonela Rocuzzo

ROSARIO

El complejo City Center de Rosario, donde mañana se casan el futbolista Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, fue allanado ayer en el marco de una causa por presunto lavado de activos mediante el cobro de premios de juegos de azar del casino, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Uno de los casos más llamativos es el de un apostador que, según los informes de la sala de juegos, habría cobrado casi 9.000.000 de pesos luego de ganar en 48 oportunidades, sólo durante 2015, y cuando la Afip lo entrevistó dijo desconocer esa situación.

El operativo fue solicitado por el organismo recaudador y ordenado por el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, ante la presunción de que la maniobra implica evasión impositiva y presunto lavado de activos por más de 70 millones de pesos.

El director regional de la Afip Rosario, Carlos Vaudagna, explicó que la causa se originó el año pasado a partir de datos de 2015 que reportaron en los registros del casino y hotel City Center, cuando era propiedad del empresario Cristóbal López, el pago de premios a ocho presuntos apostadores por más de cien mil pesos.

“Son cifras millonarias, supera los setenta millones de pesos lo que estamos investigando, por eso es que realizamos esta presentación de posible evasión del Impuesto a las Ganancias y presunto lavado de activos”, dijo el funcionario.

Añadió que ya identificaron “que existen ocho sujetos que no tienen manifestaciones de poseer riqueza ni indicios de haber obtenido beneficios de premios provenientes del juego en sus declaraciones juradas”.

En un comunicado, la Afip señaló: “Durante la investigación se detectó que los supuestos ganadores no recibieron los montos que el casino informó como pagados, así como también la ausencia de comprobantes de acreditaran los premios”.

“Es llamativo el caso de un apostador que según los informes de la sala de juegos habría ganado casi 9 millones de pesos en efectivo, resultando beneficiado en 48 oportunidades sólo en el año 2015, y sin embargo, cuando la Afip lo entrevistó dijo desconocer esa situación”, reveló la entidad recaudadora.

A su vez, informó que “otro caso se verificó con el dinero de un premio que no fue declarado como ganancia exenta por el ganador oriundo de la ciudad de Buenos Aires, gracias a lo cual se comprobó que el dinero sirvió para comprar un vehículo de alta gama en una concesionaria de Santa Cruz, a 2.700 kilómetros de Rosario”.