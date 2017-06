Quedan seis heridos tras el vuelco del micro

TRAGEDIA EN MENDOZA

Un total de seis heridos del accidente del micro en el sur de Mendoza, tres de ellos en terapia intensiva, aún están internados en distintos hospitales de la provincia, acompañados por familiares y contenidos por psicólogos, a la espera de que los médicos autoricen su derivación a Buenos Aires. Mientras tanto en Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, despedían ayer en velatorios simultáneos a las víctimas fatales del vuelco.

Tras el accidente del domingo en Cuesta de los Terneros, comenzaban a llegar ayer al Aeroparque de Buenos Aires familiares y sobrevivientes, y los heridos lo hicieron por la tarde en la Base Aérea de Palomar.

Según informó el director regional Sur de Salud de Mendoza, Abel Freidemberg, “los pacientes que aún quedan internados en el Hospital público Teodoro Schetakow de San Rafael son Rubén Soto (23) en terapia intensiva con pronóstico reservado; Yamila Quebedo (16) en terapia intensiva con traumatismo encéfalo craneano grave, hemorragia frontal, y traumatismo pulmón con pronóstico reservado estable, y Jorge Pinelli (55), chofer y padre de quien conducía el micro y murió en el vuelco, quien padece fractura de clavícula, escoriaciones y cortes múltiples con buena evolución.

Pinelli no pudo ser trasladado al partido de Malvinas Argentinas, en el conurbano bonaerense, en el avión sanitario por estar a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por "homicidio culposo doblemente agravado".

En el Hospital Español de San Rafael queda aún Claudio Giménez (41) con traumatismo toráxico, pelvis inestable y buena evolución; y Leandro Tejeda (18) con politraumatismos, luxación clavicular y un problema pulmonar.

Entretanto, la vereda de la escuela de danza "Soul Dance Studio", donde estudiaban los chicos que viajaron a una competencia de baile en San Rafael, amanecieron con velas y flores que fueron dejando vecinos y comerciantes de la zona, incluso muchos que no conocían a las víctimas. En la puerta del local, ubicado en San Martín 1572, a media cuadra de la estación del tren Belgrano Norte, los familiares y vecinos montaron un altar en homenaje a los 15 muertos, en su mayoría niños, en el que dejaron mensajes en cartulinas.

A pesar de las condiciones climáticas y una llovizna, por momentos copiosa, los residentes prendían una y otra vez las velas para "recordar a los chicos" mientras se acercaban a las distintas casas velatorias donde se despedía a la mayoría de las víctimas.

Jorge, papá de Carolina, una alumna de la escuela de danza que se enfermó y no pudo viajar, se acercó a uno de los velatorios para "dar el apoyo a la familia".

“Es un gran grupo humano, los profes son excelentes, los contienen, los ayudan y además nos generan mucha confianza", aseguró el hombre que estuvo junto a su hija en la cochería.