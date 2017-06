Detuvieron a Jorge Castillo, el titular de “La Salada”

EN SU MANSIÓN

El titular y principal accionista de la feria Punta Mogotes, de La Salada, Jorge Castillo, fue detenido en la mañana de ayer en el marco de una acusación por asociación ilícita.

Castillo fue detenido junto a otras 30 personas durante un operativo llevado a cabo por la Gendarmería y la Policía Bonaerense que implicó la realización de un total de 57 allanamientos. Entre los apresados, también se encontraron uno de sus hermanos, un primo segundo y los hijos de éste.

También fueron detenidos dos efectivos de la Policía bonaerense y uno de la Policía Federal y se secuestró una gran cantidad de armas de fuego no registradas de manera oficial.

La detención de Castillo se produjo en la casa que el empresario tiene en Luján. Según indicaron las primeras versiones, al acudir la policía al lugar, el propio Castillo respondió con balazos disparados con una escopeta. El ataque del titular de La Salada provocó que un efectivo policial fuera alcanzado por esquirlas y quedara herido.

“La carátula de Sergio Castillo es por asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador. Yo no me hice todavía con las actuaciones realizadas en su domicilio, pero la información que tengo es que al ingresar el personal policial para hacer efectiva la detención y el allanamiento, el señor Castillo habría realizado un disparo con una escopeta y las esquirlas habrían impactado en el rostro de un efectivo policial”, afirmó el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, en declaraciones al canal Crónica TV. Por su parte, otros integrantes de la feria fueron apresados por las fuerzas de seguridad en Lomas de Zamora.

Patricia Bullrich:

“En La Salada funcionaba un Estado paralelo”

Tras la detención del “rey de La Salada” Cristian Ritondo y Patricia Bullrich, responsables del área de seguridad en la Provincia y a nivel nacional, dieron una conferencia de prensa en la que hicieron una evaluación política del resultado del operativo. Los acompañó el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que en la feria de La Salada, donde esta madrugada fueron desbaratadas tres bandas que extorsionaban a feriantes, funcionaba “un Estado paralelo” y calificó al administrador del lugar, el empresario Jorge Castillo, como un “mafioso”.

“Esta mafia que estaba trabajando en La Salada ha sido desarticulada en gran parte, y este es un mensaje para todos aquellos que trabajan en la ilegalidad, los que quieren apretar a la gente, los que quieren cobrar, extorsionar, hacerse dueños de la calle, no tienen cabida en esta Argentina”, dijo Bullrich durante una rueda de prensa en la que estuvo presente el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. La titular de la cartera de Seguridad explicó que “el gobierno nacional, el de la Provincia de Buenos Aires, la Gendarmería y la Policía bonaerense, acompañados por la Justicia de la Provincia”, dieron “un golpe muy importante a las mafias”, porque “son tres asociaciones ilícitas que trabajaban en la zona de La Salada”.

“Este es un tema que llevó su tiempo, hace mucho que se habla de aprietes, extorsiones, de pagos por cada uno de los puestos, para trabajar ahí, de torturas a la gente, de todo un sistema de un Estado paralelo, que se trató en una investigación que llevó adelante el fiscal Sebastián Scalera”, comentó en diálogo con la prensa. “Había varias investigaciones y lo que hicimos fue reunir todo, llevar todo en silencio para sorprender, porque hubo que hacer mucho trabajo de investigación para poder tener todas las pruebas y que no nos anularan el procedimiento”, agregó.