Hallaron dos toneladas de cocaína en bobinas de acero

DESTINO BARCELONA

El jefe de la Policía Federal Néstor Roncaglia confirmó que son 17 los detenidos en el operativo antidroga dispuesto por la Justicia Federal de Campana y que se desarrolló en Bahía Blanca y Mendoza.

En una conferencia de prensa brindada ayer a la mañana desde el parque industrial bahiense, uno de los sitios allanados, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich precisó que la droga secuestrada, que supera las dos toneladas, está valuada en 80 millones de euros y tendría como potencial destino Barcelona, aunque también Canadá.

La funcionaria reveló que se pedirá la captura internacional de dos ciudadanos de origen mexicano que formarían parte de la banda y confirmó que se pidió colaboración a la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, para colaborar con la investigación.

Bullrich mencionó que los miembros de la banda desarticulada aún no habían determinado cómo iban a comercializar la droga y que podrían hacerlo a través de los puertos de Buenos Aires, Campana o de Bahía Blanca.

En la maniobra hay una empresa de origen chaqueño y otra subsidiaria de una firma canadiense.

Cuatro de ellos son de Bahía Blanca y se desempeñarían como despachantes de Aduana, que se encargaban de los trámites para la comercialización de las bobinas, en cuyo interior se encontró la cocaína, oculta en paquetes multicolores.

Bullrich reveló que al personal policial le demandó 6 horas de trabajo poder abrir la primera de las bobinas, donde se halló la droga, preparada para no ser detectada por los scanners ubicados en las aduanas del país.

Según Bullrich, "hay que felicitar a la Policía Federal Argentina por realizar este procedimiento sin ningún tipo de intromisiones".

En un galpón del Parque Industrial de Bahía hallaron 1.500 kilos de cocaína en 1.984 panes multicolores ubicados en 8 bobinas de acero, "para que los escáneres no pudieran detectar". Y en Mendoza decomisaron los otros 500 kilos. En total hubo 33 allanamientos.

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), la ministra Bullrich añadió que otras 2 personas de nacionalidad mexicana se encuentran prófugas y de los 4 aprehendidos, 2 eran despachantes de Aduana que manejaban el galpón bahiense y los 2 restantes vivían en el barrio porteño de Puerto Madero.

"Eran bobinas de 10 toneladas de peso cada una, que se recubrían con 8 capas de un metal y se les hacía un campo magnético que es como una especie de aparato que anula a los escáneres", precisó.

En el Gran Mendoza y el Departamento de Luján de Cuyo personal de Policía Federal secuestró la media tonelada de cocaína oculta en bolsas de piedras preciosas.

Los investigadores presumen que la droga era enviada por tierra desde Mendoza a Bahía, donde la embalaban en las bobinas.

"Hace 4 meses que se está detrás de esta información", manifestó Bullrich, quien expresó que las rutas por las que circulaba la droga son "mucho menos pensadas, no tan controladas".

Por la cantidad de droga, el operativo "Bobinas Blancas" es el más importante de los últimos 20 años.