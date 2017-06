El ex presidente Mujica lamentó la derogación de la Ley de Duelos

SOCIEDAD

El ex presidente de Uruguay, José Mujica (2010-2015) lamentó que se haya derogado la Ley de Duelos, en respuesta a las críticas vertidas sobre su gestión.

“Hay cosas que se arreglan así”, aseveró Mujica en el marco de una entrevista en el programa televisivo local “En la Mira”.

“A mí me acusan de todo y yo lo único que lamento es que no exista la Ley de Duelos”, porque “hay cosas que de otra manera no se arreglan” cuando “a uno le tocan el honor”, sentenció el ahora senador por la coalición gobernante, el Frente Amplio (FA).

La Ley de Duelos, vigente en Uruguay entre 1920 y 1990, fue un recurso utilizado para dirimir agravios al honor, en particular entre políticos y personalidades de notoriedad pública.

“Cualquier mequetrefe dice cualquier cosa y la Ley de Prensa lo ampara, el otro, que es legislador, tiene fueros de legislador, entonces ¿qué hacer?”, expresó Mujica, que entre risas afirmó que por su edad “no puede agarrar la espada” pero sí batirse en duelo “a los tiros”.

Frente a las críticas vertidas a su gestión, Mujica afirmó que “hablar es facilísimo”, pero que durante su gobierno “algunas cosas salieron bien, otras regular y algunas mal”.

Mujica destacó que a lo largo de su mandato se registró en Uruguay una disminución de la pobreza y la indigencia y un “aumento del salario real”, lo que fue positivo para “la suerte de la gente más humilde”.

Sobre los cuestionamientos que pesan sobre la gestión de la petrolera estatal uruguaya, Ancap, el ex presidente indicó que durante su mandato la empresa “se respaldaba mucho en el precio de un petróleo que le era ventajoso y en la financiación, y eso se le derrumbó de la noche a la mañana”.

Frente al hecho de que muchas de las críticas provengan de su propia coalición política, Mujica sentenció que “una de las genialidades del FA es que es gobierno y oposición a la vez”.