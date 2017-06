Vuelve el tren a Mar del Plata a 200 pesos y con paradas en 12 localidades

El tren entre Plaza Constitución y la ciudad de Mar del Plata volverá a circular a partir del 3 de julio próximo con una formación diaria que parará en 12 localidades bonaerenses luego de dos años de haber estado parado tras el derrumbe de un puente sobre el río Salado y con una inversión de 1.300 millones de pesos.



Habrá un tren que saldrá todos los días desde Constitución a Mar del Plata a las 15.13, y otro de vuelta desde Mar del Plata a Constitución a las 23.59. El recorrido incluirá paradas intermedias en Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, Sevigne, Dolores, General Guido, Maipú, Las Armas, Pirán, Vidal y Vivoratá, informó el Ministerio de Transporte.



Con el nuevo sistema de tarifas flexibles los pasajes a Mar del Plata costarán 200 pesos de lunes a jueves y 450 de viernes a domingo. Durante las vacaciones de invierno -del 17 al 28 de julio - el precio de la tarifa será de 450.



En tanto, los jubilados tienen un descuento del 40%. Los menores de 12 años pagan la mitad del pasaje mientras que los menores de 3 que no ocupen asiento viajan gratis. Además, en las compras a través de la página web las tarifas tienen un descuento adicional del 5%.



"La llegada del tren a Mar del Plata forma parte de nuestro compromiso con el transporte público de calidad y la recuperación del sistema ferroviario que ya estamos llevando adelante con la reactivación de los trenes de carga y un ambicioso plan de 14.000 millones de dólares en el área metropolitana, que ya está en marcha", aseguró el ministro Guillermo Dietrich.



Los pasajes hasta el 30 de julio podrán adquirirse por internet a través de la página web www.sofse.gob.ar y también en las boleterías de Constitución, Retiro, Once, Mar del Plata y en otros 43 puntos en el resto del país y del AMBA.



"Estamos muy felices de poner al servicio de nuestros pasajeros un sistema diario con coches modernos y más cómodos, con aire acondicionado, asientos amplios, baños, dispensers con agua fría y caliente y un coche comedor con prestaciones que hacen más agradable la experiencia de viaje", detalló Marcelo Orfila, Presidente de Trenes Argentinos Operaciones.



Para la vuelta del tren a Mar del Plata "fue necesaria la inversión de 1.300 millones de pesos, la renovación de 208 kilómetros de vías, lo que incluyó la colocación de rieles, 250.000 durmientes de hormigón y 600.000 toneladas de balasto, que son las piedras que actúan de base de los rieles y durmientes", indicó la cartera.



Ademas se debió construir "un puente nuevo sobre el Río Salado de 250 metros de longitud, con una estructura formada por 10 segmentos de hormigón de 25 metros cada uno" y -destacó- que esto reemplazará "a una estructura de hierro centenaria que estaba apoyada sobre columnas de ladrillos que quedó dañada tras una crecida en el 2015".



Las boleterías habilitadas en el área metropolitana estarán en Retiro, Constitución, Once, Temperley, Florencio Varela, La Plata, San Miguel, José C Paz, General Urquiza, Belgrano R, Tigre, Tapiales.



En tanto en el interior estarán habilitadas para la venta de pasajes las estaciones de Mar del Plata, Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, Sevigne, Dolores, General Guido, Maipú, Las Armas, Pirán, Vidal y Vivoratá; Rosario Norte; Rosario Sur; San Nicolás; Córdoba; Villa María; Cosquín; Alta Córdoba; R de Busto; Chivilcoy; Tucumán; La Banda; Bahía Blanca; Tornquist; Pigüé; General La Madrid; Coronel Suárez; Olavarría; Monte; Las Flores; Azul; Junín; Chacabuco.



La noticia del regreso del tren a Mar del Plata era muy esperada por todo el personal ferroviario. Tras la confirmación de que volverá a correr el 3 de julio, desde la seccional local del sindicato La Fraternidad expresaron su “alegría por volver a trabajar”.



“Es lo que esperábamos todos, es una alegría grande para todo el personal de conducción de Mar del Plata. Muy contento yo y todos los compañeros, esperaremos muy ansiosos, más que antes, el 3 de julio”, afirmó el titular del gremio, Jorge Giannone, en diálogo con El Marplatense. “Ahora por fin tenemos la fecha”, añadió.