Más de tres mil personas probaron nuevos peinados gratis en la primera "Noche de las peluquerías"

Unas 3.000 personas participaron esta noche de la "Noche de las Peluquerías", un evento que se realizó en la Argentina por primera vez y en forma simultánea en 30 países, en donde 110 salones de Capital Federal y el conurbano abrieron sus puertas desde las 18 para ofrecer los peinados de moda en esta temporada de forma gratuita.



Iluminados por tubos de luz púrpura y bajo el sonido de la música electrónica, 36 peluqueros atendieron a más de 200 personas durante seis horas en un salón del barrio porteño de Palermo en donde asistieron entre otras figuras Mica Tinelli, Julieta Cardinali, Nicole Neumann, Esteban Lamothe y Laurita Fernández, entre otras.



"El peluquero se va convertido cada vez más en artista y por ello es necesario que sea reconocido como un agente de moda y tendencia", dijo a Télam Tiago Carvalho, director de la división de productos profesionales de L'Oréal, la marca organizadora del evento.



Desde adolescentes hasta mujeres entradas en edad se "peleaban" por los asientos de los 24 puestos en los que, en turnos de 20 minutos, recibieron un asesoramiento intensivo de estética capilar y se peinaron con una de las diez propuestas que son tendencia en esta temporada como Trenza étnica, Pony Tail, Venus Wave y Curl Mania.



En los puestos de atención no hubo ni tijeras ni rociadores, pero sí abundaron las planchitas, peines, cepillos, broches y hasta spry fijador para darle forma a algunas de las opciones que tuvieron los anotados que reservaron un turno en el sitio oficial del evento.

La experiencia se replicó de forma simultánea en las principales capitales de la moda como New York, París, Milán, Sidney, Londres, entre otras.



"No hay una licenciatura para ser peluquero, pero es más que un oficio, yo lo vivo como un arte: para mí, la cabeza de una persona es lo mismo que puede ser un lienzo para un pintor", expresó Alejandro Messore, peluquero desde hace 25 años.



En la Argentina, uno de los quiebres más fuertes de la industria, según admitieron los profesionales, fue la generación "flogger" de hace una década atrás, cuando por primera vez los varones adolescentes comenzaron a prestar más atención a su cabello.



"En estos últimos cuatro años ha crecido muchísimo la industria, porque a las mujeres se le sumó el interés del público masculino, que también buscan embellecerse. Hoy un chico viene a mi local y, además de un corte especial, me pide la cera, el spry y me consulta con qué champú se tiene que bañar", aseguró Messore.



Se calcula que el 95% de las personas se hace al menos un corte de pelo al año, pero en la Argentina es aún más fuerte: mientras en París una mujer asiste entre siete y ocho veces al año a una peluquería, en Argentina lo hace unas 13 veces, según datos de L'Oréal.



La misma fuente indicó que en el país hay 42.000 peluquerías -de las cuales unos 20.000 corresponden a locales de emprendedores-, se hacen unas 250 millones de visitas al año y en ellas se factura casi el 1% del PBI argentino.