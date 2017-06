El Papa pidió “una globalización humana y no animal”

SOCIEDAD

El papa Francisco inauguró ayer la sede italiana de la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes y pidió “una globalización humana y no animal”, al tiempo que criticó a “una sociedad que tiende a ser excluyente” y advirtió sobre “el peligro de la elitización en la educación”.

“Yo estoy aprendiendo de ustedes. Tengan el coraje de lanzarse y ser creativos”, aseveró el pontífice tras inaugurar la sede de la fundación que se creó en Buenos Aires hace casi 20 años y que une escuelas y alumnos de más de 100 países.

Tras cortar la cinta de la oficina del tercer piso del Palazzo San Calisto, en el barrio Trastevere de la capital italiana, Francisco participó de una videoconferencia con alumnos de nueve países que hospedaron la nave insignia de Scholas, el “proyecto ciudadanías”, entre ellos, jóvenes argentinos acompañados por el ministro de Educación, Esteban Bullrich.

“Esta es de las cosas que hacen muy bien. En una sociedad acostumbrada a ningunear, Scholas incluye, da la mano, abraza y reconoce que ninguna persona es un ‘no’. Todos somos un ‘sí’”, agregó el pontífice acompañado por el director mundial de Scholas, José María del Corral, y el secretario de la fundación, Enrique Palmeyro.

“Hay peligro de elitización en la educación de los jóvenes. Las propuestas en educación se van acortando y se crea una élite: la que puede pagar la educación”, advirtió Jorge Bergoglio de cara a un auditorio en el que estaban la ministra italiana de la cartera, Valeria Fedeli, y el ex futbolista argentino Claudio Paul Caniggia, que protagonizó un caluroso saludo con el obispo de Roma.

En un contundente mensaje en el que retomó sus habituales críticas a la “globalización como una esfera, en la que somos todos iguales”, pidió “una globalización que sea como un poliedro”.

“En este mundo te hacés igual al sistema o no existís. Lo que están haciendo es un ejemplo para nosotros los grandes”, planteó antes de destacar el trabajo “de los dos locos Del Corral y Palmeyro, que creyeron en esto hace casi quince años”.

“Hay que globalizarnos humanamente, no animalmente”, finalizó ante un público que completaban el secretario de la Congregación para la Educación Católica, monseñor Vicenzo Zani; el presidente de la Agencia Espacial Italiana, Roberto Battiston; el director general del club AS Roma, Mauro Baldissoni, con el futbolista Alessandro Florenzi y jóvenes de Roma Cares, entre otras personalidades e instituciones.

La sede italiana abrió sus puertas con una cena para inmigrantes, refugiados y sin techo en la Navidad del año pasado.