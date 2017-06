Revuelo en la torre de control de Ezeiza

“DESPACITO”

Un piloto bloqueó el miércoles durante 15 minutos la comunicación entre la torre de control del aeropuerto internacional de Buenos Aires y otras aeronaves. El audio de esa comunicación se difundió en las redes: se escucha a la tripulación cantando entusiasmada el célebre tema “Despacito”.

Según pudo saber La Nación, el piloto, cuya identidad no fue difundida, dejó trabado accidentalmente el micrófono de la cabina del avión que tripulaba, mientras cantaba entre risas el célebre tema del puertorriqueño Luis Fonsi, lo que interfirió la frecuencia de la torre de control de Ezeiza. En el audio se escucha incluso cómo el hombre comete errores con la letra de la canción.

El episodio se prolongó hasta que los controladores del aeropuerto localizado en las afueras de Buenos Aires lograron comunicarse con el piloto para advertirle que tenía trabado el pulsador del micrófono y no conllevó “riesgo o peligro”, explicó a un representante de la seguridad aeronáutica que no se identificó por no estar habilitado para hablar con la prensa.

“Señor, bloqueó la frecuencia todo el tiempo, 15 minutos, y se escuchó todo, salió todo al aire”, le recriminó una mujer desde la torre de control al desconcertado piloto, que atinó a pedir “mil disculpas”.

La mujer le advirtió que había aeronaves afectadas. “Tengo tráfico que tuvo que cambiar de frecuencia (de comunicación) para el despegue porque usted lo estaba bloqueando”, sostuvo mientras lo conminaba a estar más atento.

Al comentar el episodio, el piloto Carlos Rinzelli, experto en aeronavegación, dijo en su cuenta de Twitter que “fue un bloqueo de la frecuencia principal” de la torre de control y que el problema fue “muy bien resuelto” por la controladora sin que supusiera un riesgo para la seguridad aérea.

Asimismo, señaló a la prensa que “la torre de control no pierde operatividad” porque la controladora le pide a los pilotos de otras aeronaves que se comuniquen por una frecuencia distinta.

En tanto, fuentes de una línea aérea dijeron que el avión realizaba un vuelo privado y no comercial. Por su parte, Aeropuertos Argentina 2000, que tiene la concesión de la terminal, no quiso confirmar ni desmentir la información.