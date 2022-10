De qué forma la actividad física puede reducir en más de un 40% el riesgo de contraer cáncer de mama

Los avances en la investigación sobre el cáncer de mama están alcanzado instancias prometedoras. Sus vinculaciones con el ambiente y situaciones de salud preexistentes empiezan a configurar posibles líneas de prevención.

Ahora, un enorme equipo de científicos dirigidos por el Cáncer Council Victoria en Australia, y que incluye a profesionales de la Escuela de Medicina de Bristol, acaba de publicar en el British Journal of Sports Medicine una conclusión esperanzadora: indicaron como muy probable que aumentar los niveles de actividad física y reducir el tiempo sentado disminuya el riesgo de cáncer de mama.

Los hallazgos fueron generalmente consistentes en todos los tipos y etapas de la enfermedad, según confirmó el estudio de aleatorización mendeliana, lo que llevó a los investigadores a recomendar un mayor enfoque en el ejercicio como una forma de prevenir este tipo de cáncer.

La aleatorización mendeliana es una técnica que utiliza variantes genéticas como representantes de un factor de riesgo particular, en este caso, niveles de actividad física de por vida/comportamiento sedentario, para obtener evidencia genética que respalde una relación causal. Los estudios observacionales muestran que la inactividad física y el comportamiento sedentario están relacionados con un mayor riesgo de cáncer de mama, aunque demostrar que causan cáncer de mama es otra cuestión.

Por lo tanto, los investigadores utilizaron la aleatorización mendeliana para evaluar si la actividad física de por vida y el tiempo sentado podrían estar relacionados causalmente con el riesgo de cáncer de mama en general, y específicamente con diferentes tipos de tumores.

Incluyeron datos de 130.957 mujeres de ascendencia europea: 69.838 de ellas tenían tumores que se habían propagado localmente (invasivos); 6.667 tenían tumores que aún no lo habían hecho (in situ); y un grupo de comparación de 54.452 mujeres que no tenían cáncer de mama. Las participantes provinieron de 76 estudios bajo los auspicios del Consorcio de la Asociación de Cáncer de Mama (BCAC), un foro de investigadores interesados en el riesgo hereditario de cáncer de mama.

Cuánto moverse

Para su trabajo los investigadores se basaron en estudios publicados anteriormente que habían utilizado el vasto depósito de datos del Biobanco del Reino Unido sobre posibles explicaciones genéticas para la predisposición general a la actividad física, el ejercicio vigoroso o el tiempo sentado, medido por rastreadores de actividad en la muñeca, para predecir genéticamente cómo físicamente activos o inactivos eran sus propios participantes del estudio. A continuación, los investigadores calcularon el riesgo general de cáncer de mama, según si las mujeres habían pasado o no por la menopausia; y por tipo de cáncer, estadio (tamaño y extensión de la diseminación tumoral) y grado (grado de anomalía de las células tumorales).

Estos grupos de casos y controles comprendían: 23.999 mujeres pre/perimenopáusicas con cáncer de mama invasivo y 17.686 mujeres sin dolencias; 45.839 mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama y 36.766 sin él. El análisis de los datos mostró que un nivel general más alto de actividad física predicha genéticamente se asoció con un riesgo 41 % menor de cáncer de mama invasivo, y esto fue en gran medida independiente del estado menopáusico, el tipo de tumor, el estadio o el grado.

De manera similar, la actividad física vigorosa predicha genéticamente en tres o más días de la semana se asoció con un riesgo 38% menor de cáncer de mama, en comparación con la ausencia de actividad vigorosa autoinformada. Estos hallazgos fueron consistentes en la mayoría de los grupos de casos. Finalmente, un mayor nivel de tiempo sentado predicho genéticamente se asoció con un riesgo 104% mayor de cáncer de mama triple negativo. Estos hallazgos fueron consistentes en todos los tipos de tumores con hormonas negativas. Los hallazgos no cambiaron después de tener en cuenta otras cuestiones concomitantes como fumar y la presencia de sobrepeso, por ejemplo.

“Hay explicaciones biológicas plausibles para sus hallazgos -indica Suzanne C Dixon-Suen, una de las autoras principales del documento, perteneciente al Cáncer Council Victoria-, que indica numerosas vías causales entre la actividad física y el riesgo de cáncer de mama, como sobrepeso/obesidad, metabolismo desordenado, hormonas sexuales e inflamación. Es probable que los mecanismos que vinculan el tiempo sedentario y el cáncer se superpongan, al menos parcialmente, con los que sustentan la relación con la actividad física”.

La profesora asociada Brigid Lynch, directora adjunta de la División de Epidemiología del Cáncer en el Cancer Council Victoria y coautora del documento, explicó: “Ya se recomienda aumentar la actividad física y reducir el tiempo sedentario para la prevención del cáncer en general”.

Y agregó: “Nuestro estudio agrega evidencia adicional de que es probable que tales cambios de comportamiento puedan reducir la incidencia de futuras tasas de cáncer de mama. Se justifica un enfoque más fuerte del control del cáncer en la actividad física y el tiempo sedentario como factores de riesgo de cáncer modificables, dada la gran carga de enfermedad atribuida al cáncer más común en las mujeres”.

Los mismos especialistas están realizando más investigaciones para determinar cómo la actividad física afecta el riesgo de cáncer y para analizar el impacto de la actividad física en los cánceres en otros sitios del organismo.